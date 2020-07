Løst krudt i Farum

FARUM (Ekstra Bladet: Der blev skudt med løst krudt søndag eftermiddag i Farum, da FC Nordsjælland bød AaB op til dans.

Det var da også en kamp, hvor der på papiret ikke var det store at spille om på kunstgræsset i Farum, da begge holds chancer for at opnå en højere placering i tabellen var minimal før opgøret.

Dog skulle AaB forsøge at tage revanche efter det pinefulde nederlag på 0-4, hvor nordjyderne for få uger siden blev spillet ud af banen foran eget publikum af et velspillende FCN-mandskab. Samtidig var det en direkte kamp om femtepladsen i Superligaen.

Og måske det faktum, at AaB-spillerne havde revanche til gode, påvirkede nordjydernes spil på banen. I hvert fald var det et AaB-mandskab, der kom ud til opgøret som lyn og torden og lagde et tårnhøjt genpres på hjemmeholdet, så snart de mistede bolden.

Desværre for de nordjyske drenge skød de med løst krudt i hele første halvleg, hvor sigtekornet ikke var indstillet.

I stedet vågnede Farum-drengene op til dåd og kom bedre med i opgøret efter pausen. Først følte hjemmeholdet sig snydt for et straffespark, da bolden blev sparket op på armen af gæsternes Rasmus Thelander. Dommerens fløjte forblev dog tavs.

Få minutter senere havde værterne så bolden i netmaskerne, men målet blev annulleret, da det unge stjerneskud Mikkel Damsgaard gik lidt for hårdt til Jacob Rinne i AaB-buret.

Mod slutningen af opgøret bølgede kampen frem og tilbage, men skarpheden manglede fortsat. Derfor endte kampen om femtepladsen i Superligaen 0-0.

