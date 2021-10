Lössl bænket: - Ingen kommentarer

FC Midtjyllands vragede stjernekeeper Jonas Lössl havde ikke meget at sige, da målmanden blev spurgt ind til, at han igen sidder på bænken

Jonas Lössl måtte søndag eftermiddag endnu en gang finde sig til rette på bænken i Superliga-kampen.

Træner Bo Henriksen valgte nemlig at starte med den unge islandske målmand Elias Rafn Olafsson, der har taget Superligaen med storm og blev kåret til månedens spiller i september, imens Lössl var ude med en skade.

Inden kampen - i et interview med TV3 Sport - var Lössl en mand af få ord, da han blev spurgt, hvad han mente om at skulle sidde på bænken hos topholdet.

- For et par uger siden, der spurgte i mig, om jeg ville kommentere på min situation, og der sagde jeg, at jeg var førstemålmand og forventede og regnede også med at spille i dag. Det gør jeg ikke, og udover det har jeg ikke så mange kommentarer, sagde Lössl til TV3 Sport.

På reporterens opfølgende spørgsmål lød svaret fra den tidligere landsholdskeeper det samme - nemlig ingen kommentarer.

Træner Bo Henriksen sagde inden kampen til TV3 Sport, at han vælger dem, der på nuværende tidspunkt er bedst til startopstillingen.