Lössl-skifte i udfordringer: Bordeaux ramt af restriktioner

Jonas Lössl, FC Midtjylland og Bordeaux var alle så godt som nået til enighed om vilkårene for en transfer af den 33-årige målmand.

Alligevel er der nu udfordringer med Lössls skifte til Les Girondins.

Grus i det økonomiske maskineri hos Bordeaux kan i værste fald sætte en stopper for handlen.

Bordeaux, der i sidste sæson rykkede ned i Ligue 2, blev nemlig i første omgang tvangsnedrykket til Ligue 3 på grund af udfordringer med økonomien.

En appel reddede klubben fra den dobbelte nedrykning, men en præmis for, at det kunne lade sig at gøre, er, at Bordeaux efterlever krav fra DNCG, der er ansvarlig for at føre tilsyn med regnskaberne for professionelle fodboldklubber i Frankrig.

Og under en høring tirsdag slog DNCG fast, at de vil varetage kontrol over klubbens lønningsliste og transferbetalinger, lyder det fra det franske medie France Bleu.

Lössl har længe været på vej væk fra FC Midtjylland. Spørgsmålet er, om det bliver til Bordeaux. Foto: Claus Bonnerup

En restriktiv foranstaltning kalder mediet det, især fordi klubben allerede har forhandlet aftaler på plads med tre forstærkninger, herunder Jonas Lössl, og disse kan altså på nuværende tidspunkt ikke blive godkendt af DNCG.

Så skal Jonas Lössls aftale med Bordeaux blive til noget, skal klubben dels slanke sig på lønningssiden, hvor de ifølge France Bleu allerede nu bruger flere penge, end de af DNCG har lov til.

Og dels sælge spillere ud over Sékou Mara, som de i slutningen af juli solgte til Southampton for i omegnen af 11 millioner euro.

Målet for Bordeaux' sommertransfervindue er at sælge for 14 millioner euro. Skal de herefter ud at købe en ny spiller, skal de sælge for et tilsvarende beløb, som vedkommende, de ønsker at købe, koster.

Mildt sagt går Bordeaux-ledelsen en udfordrende tid i møde.