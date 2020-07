Lover hjælpepakker til fodbolden

Kulturminister Joy Mogensen vil ikke give de danske fodboldklubber klarhed over, om der bliver fuldt åbnet for tilskueradgang fra starten af den kommende sæson.

Hun vil vente med at se på udviklingen i smittetrykket til de første uger af august, før der skal træffes en beslutning for, hvad der skal ske fra 1. september.

Det sagde Joy Mogensen på et hastemøde, hun tirsdag var indkaldt til af et politisk flertal uden om regeringen.

- Der vil blive forhandlet hjælpepakker til fodboldklubberne, hvis der vil være restriktioner for adgangen til fodboldkampe efter 1. september, sagde Joy Mogensen.

Ministeren opfordrede klubberne til at fortsætte planlægning, som om alt åbner som normalt.

- Gå videre med de planer, I har. Men vi vil ikke stille garantier nu og så ende med at skade optimismen, hvis smittetrykket udvikler sig. Jeg er bekymret for, hvis det udvikler sig, siger Joy Mogensen, der mener, at myndighederne er gået langt for at efterkomme fodboldklubbernes ønsker.

- De danske fodboldstadion er det eneste sted, hvor vi har fraveget de generelle retningslinjer fra to til en meter, påpeger Joy Mogensen.

Kulturministeren henviste i øvrigt også til den aftale, som alle partilederne havde indgået i fællesskab, hvor man har fastsat et forsamlingsforbud på 500 frem til udgangen af august.

- Når vi ser rundt på hele fodbold-Europa, er vi et af de steder, hvor der er åbnet mest for tilskuere, forklarer hun.

Kulturminister Joy Mogensen var til pokalfinale i sidste uge. Her tager hun et foto af spillerne på banen. Til højre for ministeren er det DBU's formand, Jesper Møller, til venstre sidder Thomas Christensen, formand for Divisionsforeningen. Foto: Lars Poulsen

Ring til Mette

Venstres Britt Bager opfordrede til, at ministeren ringede til statsminister Mette Frederiksen for at bede om en fremrykning af den fulde åbning for Superligaen.

- Vi har jo før set, at der er sket fremrykninger. Det kan der også ske i det konkrete tilfælde med Superligaen, siger Britt Bager.

- Den sikkerhed for, hvordan tiden vil være efter 1. september, kender jeg ikke. Jeg har ikke set nogen sundhedsmyndigheder eller viruseksperter give klarhed for, hvordan det udvikler sig. Vi har ingen krystalkugle, og derfor vil vi ikke træffe en beslutning, før vi kender det sundhedsmæssige afsæt.

Det er et ikke-svar

Det var Radikale Venstres idrætsordfører, Jens Rohde, der havde indkaldt til samrådet på vegne af et flertal bestående af de konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige.

Han var slet ikke tilfreds med det svar, Joy Mogensen kom med på samrådet.

- Fodboldklubberne har behov for klarhed. Det giver ministeren ikke med sit svar. Det er et ikke-svar, som ministeren kommer med. Det er et svar, som klubberne ikke kan bruge til noget, mener Jens Rohde.

- Det er utilfredsstillende for fodboldklubberne at få den besked, at vi først skal mødes i løbet af de første uger af august. Klubberne står lige nu i en situation, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt, siger Jens Rohde.

Venstres idrætsordfører, Britt Bager, er helt uforstående over for, at ministeren er så tilbageholdende, når der aktuelt kun er 23 indlagte med coronavirus.

- Selvfølgelig skal vi være påpasselige, men vi skal også reagere på de gode tal, vi ser, fastslår Britt Bager.

