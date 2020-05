Lunken anmeldelse: Det fungerer - sådan da

Thomas Helmig stod med blå solbriller, tjekket hår og sang ’Malaga’ i en båndet optagelse. I virkeligheden burde han jo have stået på parkeringspladsen for enden af Stadion Allé og sunget: Det er os, der står herude og banker på’.

Det kunne have været en passende hyldest til de mange tusinde tilskuere, der forhåbentlig snart igen får lov til at gå til fodbold sådan i den rigtigt virkelige virkelighed.

Nu måtte vi nøjes med at åbne dåsen med lyd og følge et opgør med bragende tacklinger på tv, og lad det være sagt med det samme: Det fungerer – med visse forbehold.

For når man har henslæbt halvanden time af sit liv til en testkamp på et tomt stadion, hvor man kan høre selv den mindste messenger-besked bimle ind på en telefon ovre på den anden langside, så er alt andet end the sound of silence næsten at foretrække.

Det lød som fodbold, da AGF og imod Randers på et stadion, hvor der i hvert fald var fundet plads til adskillige kvadratmeter reklamebannere der, hvor tilskuerne normalt hujer struberne af led, mens drøblerne crawler gennem den ene hektoliter Ceres efter den anden.

Ceres Park i perfekt fodboldvejr. Måske kunne de få på stadion hører bilhornene fra Tangkrogen, da Patrick Mortensen udlignede. Foto: Ernst van Norde

Der var Zoom-væg og papfigurer, der var jubel-kamera med pile, og det havde vel været stort set fra et kronjysk synspunkt, hvis Alhaji Kamara havde haft grund til at stikke et grinende ansigt op i Canal 9’s kamera – men det blev ved nærved og næsten, da Randers-spilleren i starten headede over fra snert hold.

Det var så lige præcis i sådan en situation, tv’s lydtæppe demonstrerede sine mangler. Ingen suk, ingen jubel, ingen store udsving i lydbilledet uanset, hvad der skete inde på banen. Bare en evig, fortsat, små-monoton rungen uden temposkift, da vi åbnede dåsen med lyd til den første Superligakamp efter corona.

Ingen højlydt AGF-ærgrelse eller brølende Randers-jubel, da Simon Piesinger udfordrede William Eskelinens slatne højrelab ved 0-1 – tværtimod blev der nærmest skruet helt ned for lyden. Ingen spagfærdig piften, da AGF’erne gik til pause.

Zoom-væggen på stadionl. Foto: Ernst van Norde

Til gengæld kunne man efter en time næsten følge med i en samtale mellem to mænd begravet på et lydspor et par lag under Morten Bruun og Zak Egholms kyndige kommenteren oven i lydtæppet. Her på matriklen var det dog umuligt at forstå hvad der blev sagt – altså i den underliggende mumlen. Men nysgerrig er man jo altid.

Nu har løbebanen rundt om stadion i Aarhus gennem tiden fået skyld for meget, men lige denne torsdag er den altså frikendt.

Slutningen på kampen var hæsblæsende. Erik Marxen tæt på selvmål, Amini blokeret af Rømer, Patrick Mortensen tæt på. Alt sammen inden for et par minutter – men lydgardinet hang fortsat fast i det samme automatgear.

Patrick Mortensens udligning burde jo have udløst et ordentligt tryk på krompressorhornet, men et svagt udslip fra dåsen med spag jubel var alt, det kunne blive til. Til gengæld kunne man næsten høre båthornene ude fra Tangkrogen…

Vi kvitterer med tre små stjerner for indsatsen og glæder os til at se, hvad konkurrenterne fra TV3 Sport kan drive det til fredag aften i Silkeborg.

Tv-stationer, der konkurrerer på lyd… Det er også en helt ny disciplin.

