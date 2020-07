Lynafsløring af Superliga-program på vej

Om to dage løfter Divisionsforeningen sløret for kampprogrammet i næste sæson

Blot timer efter Superligaens sidste fløjt kan drømmene om næste sæson starte.

Allerede torsdag vil programmet for den kommende sæson blive afsløret. Det bekræfter Divisionsforeningen overfor Ekstra Bladet.

- Programmet for næste sæson er klar, men vi skal lige have denne sæsons sidste kamp spillet, før vi løfter sløret, siger turneringschef Peter Ebbesen.

AGF møder onsdag aften OB i playoff om Danmarks sidste plads i Europa League.

Når den afgørelse er faldet vil Divisionsforeningen efterfølgende frigive programmet for den sæson, der er sat til start 13. september.

Vinderen af den sidste Europa League-plads - enten AGF eller OB - skal imidlertid i aktion tidligere. Europa League-kvalifikation indledes allerede 27. august, og mestrene FC Midtjylland træder også ind i Champions League-kval til den tid.

Såfremt AGF når Europa League-kval bliver det formentlig uden Mustapha Bundu, der forventes solgt.

Programmet for Superligaen kan afsløres hurtigt, fordi det længe har stået klart, at Vejle rykker op, mens Hobro, Esbjerg og Silkeborg forlader rækken. Det har givet Divisionsforeningen masser af tid til at få puslespillet til at gå op. Tirsdag blev programmet for landets næstbedste fodboldrække frigivet.

Det store spørgsmål frem mod næste sæson bliver, hvilke retningslinjer tilskuere vil blive tilladt under. Fodbolden håber på, at regeringen efter 1. september vil løsne tøjlerne yderligere, så klubberne kommer tæt på fuld kapacitet.

