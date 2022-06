Lyngby Boldklub hapser ombejlet talent

De Kongeblå har været på rov i hovedstaden.

Foran adskillige andre bejlere har FC Københavns 17-årige kantspiller Jeppe Corfitzen nemlig ifølge Ekstra Bladets oplysninger valgt at skrive en kontrakt med oprykkerholdet.

Lyngby Boldklub ønsker ikke at bekræfte, at de har købt Corfitzen, men klubbens fodboldchef Nicas Kjeldsen fortæller, at han kender til Corfitzens talent:

- Selvfølgelig kender vi ham indgående fra U19-ligaen, og jeg synes han er en dygtig og talentfuld spiller. Men om vi er ved at indgå en kontrakt har jeg ikke nogen kommentarer til, fortæller Nicas Kjeldsen.

Jeppe Corfitzen spillede en hovedrolle, da Lyngby Boldklubs U19-mandskab i slutningen af maj blev kvast af FC København i pokalfinalen.

Her blev han dobbelt målscorer og kåret til 'Man of the Match' i kampen, som københavnerne vandt 5-0.

Venstrekanten spillede i sidste sæson 22 kampe FC Københavns U19-mandskab, der tre runder før tid sikrede sig mesterskabet. I disse kampe står Corfitzen noteret for seks mål og to assists.

Tre gange nåede han desuden at være i aktion for førsteholdets reserver.

I Lyngby skal Corfitzen ifølge Ekstra Bladets oplysninger have base på U19-holdet, men også træne lejlighedsvis med førsteholdet. Lyngby har de sidste to sæsoner givet debut til hele 13 ungdomsspillere.

