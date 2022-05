Lyngby-direktør om tragedie-forår: - Et kæmpe mentalt bjerg

- Alle kan købe en Barcelona-madkasse på tilbud i Rema, men det er de færreste, der får en highfive og en krammer af topscoreren, mens han stadig er drivvåd af sved.

Det kan man få i Lyngby, der i næste sæson spiller i Superligaen, slår direktør, Andreas Byder fast.

Stor jubel i Lyngby-lejren. Senest holdet spillede i Superligaen, var i 2018/2019-sæsonen. Foto: Lyngby Boldklub

Stoltheden er at spore hos Lyngby-bossen.

Over den oprykning, som klubben mandag sikrede sig med 1-1 over Nykøbing FC. Og over den fankultur og fodboldfeber, der i Kongens Lyngby er blevet bygget op omkring et hold, der dette forår har gennemgået mere end de fleste af ligakonkurrenterne.

- Vi har kæmpet hårdt for det, og holdet har været så meget igennem med alvorlige skader til nøglespillere, og selvfølgelig den svære periode omkring Marcels hustrus tragiske død.

- Men vi er bare blevet mentalt stærkere dag for dag, rykket sammen og vist overfor alle, at i Lyngby står vi sammen.

Selvom oprykningen længe har været indenfor rækkevidde for De Kongeblå, så handlede det for en periode i marts om alt andet end fodbold, da klubbens anfører Marcel Rømer pludseligt mistede sin hustru og mor til hans to børn.

- Tænkte du der, at foråret i et sportsligt perspektiv ville være tabt for jer?

- Jeg ved ikke, om jeg tænkte, at foråret var tabt. Men for en stund drejede alt sig jo om noget helt andet end fodbold.

- Det var et kæmpe mentalt bjerg for spillerne, men det klarede det fantastisk, lyder det fra Andreas Byder.

Også holdets mange skader har gennem foråret givet direktøren panderynker.

- Skaderne har bekymret mig meget, fortæller direktøren.

- Vi har haft Rømer og Gytkjær ude i fire måneder, Emil og Greko var ude i seks måneder i efteråret og Sebastian Koch har været hos os i et halvt år uden at få debut.

- Vi havde selvfølgelig også et øje og en lille panderynke omkring de spillere, som kom tilbage fra skadesforløb – Hamalainen, Bjelland og Kristian Riis eksempelvis. Men de har været fit og bidraget på fornemmeste vis.

Der blev hverken sparet på selfies eller alkohol efter 1-1-kampen i Nykøbing. Foto: Lyngby Boldklub

Kommer ikke til at skyd millioner af

I de rutinerede navnes fravær er unge Lyngby-knægte trådt til, og de vil også få chancen, når Lyngby i den kommende sæson skal gøre sig i Superligaen.

Direktøren forventer i hvert fald ikke at finde den helt tunge pengepung frem til det forestående transfervindue.

- Jeg er sikker på, at vores sportslige udvalg med Nicas i spidsen kigger på de muligheder, der er.

- Men vi kommer nok ikke til at skyde flere millioner af kroner af på transfermarkedet, forsætter Byder.

- Vi holder fast i vores langsigtede plan og strategi, og der er det vigtigt at vi holder fast i vores Lyngby-DNA, lyder det fra Andreas Byder, der heller ikke - for enhver pris i hvert fald - vil købe sig til overlevelse i Superligaen.

- Økonomien dikterer jo meget, og det betyder så også, at vi nogle gange er i Superligaen, og andre gange i 1. division.

- Det har vi det fint med.

700 kongeblå fans gjorde holdet selskab ved den afgørende udebanekamp. Foto: Lyngby Boldklub

Historisk højt tilskuersnit

Med et tilskuersnit på over 3000 er Lyngby Boldklub langt foran konkurrenterne i landets næstbedste række, når det kommer til tilskuertal.

De har også en del af æren i holdets succes, lyder det fra direktøren.

- Vi har virkelig mærket, at hele byen er bag os, og at vi i Lyngby har mere end 3.000 i snit til vores hjemmekampe i 1. division er jo historisk set helt unikt.

- Vi har knækket koden på at lave en familie- og fodboldoplevelse, som er autentisk, fortæller Andreas Byder, der nu kan gøre klar til den helt store oprykningsfest på Lyngby Stadion i sæsonens sidste kamp.

- Vi mangler stadig en hjemmekamp på søndag, og der håber vi at hele byen kommer og holder endnu en kæmpe fest sammen med os.

- Vi skal i hvert fald nok gøre vores til, at der er noget at komme efter.