Lyngby forlænger med angrebsprofil

Alfred Finnbogason tager endnu en sæson i Lyngby.

Det meddeler Superliga-klubben onsdag på sin hjemmeside.

- Alfred er en kæmpe kapacitet for os, og vi tror på, at han kun kommer til at spille en endnu større rolle for os i den kommende sæson. Han kom skævt ind i truppen sidste sommer, og han havde i det hele taget en uheldig sæson med flere skader, der forhindrede ham i at komme ind i et flow.

- Alligevel har hans høje klasse været synlig, når han har spillet, og hans store betydning uden for banen har vi også nydt rigtig godt af, siger Nicas Kjeldsen, fodboldchef i Lyngby.

34-årige Finnbogason har et prangende cv.

Det tæller blandt andet 37 mål i 115 kampe for Augsburg i Bundesligaen, 53 mål i 62 kampe for Heerenveen i Æresdivisionen samt 15 mål i 65 kampe for det islandske landshold.

For Lyngby blev det til tre mål og tre assister i 13 kampe i den forgangne sæson.

- Jeg føler ikke, at mit arbejde i Lyngby Boldklub er færdigt, og jeg glæder mig til at have en fuld sæson i topform, siger Finnbogason.