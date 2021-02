Lyngby-helt: Sindssyg dejligt

Han personificerede næsten Lyngbys opblussen efter pausen i 2-2 kampen mod FC København.

Mathias Hebo Rasmussen havde sandt for dyden ikke spillet nogen stor første halvleg, men han havde åbenbart dyppet støvlerne i en krudttønde i pausen, for i anden halvleg skød han virkelig med skarpt.

Hans to fuldtræffere var nok til en sensationel remis.

- Det var sindssygt dejligt, at se den gå ind til 2-2 - også fordi det gav et point, lød det efter kampen fra den speedsnakkende midtbanemand.

- Det er et stort point for os. Vi ville selvfølgelig godt have haft tre, men når du ikke kan få det, må du tage det næstbedste. Og FCK havde altså gjort rent bord i de tre første kampe med ni point. Derfor kan vi ikke være utilfredse.

Jens Martin Gammelby og Svenn Crone gør klar til at fange den dobbelte målscorer. Foto: Lars Poulsen

Lyngby har flere gange været godt med i kampene for så at ende som taber til sidst.

- Vi viser god gejst i dag. I modsætning til i Brøndby falder vi ikke sammen. Vi kommer bagud 1-0 men giver ikke op, sagde Mathias Hebo Rasmussen.

- Vi kommer tværtimod rigtig godt ud til anden halvleg, får lavet nogle gode løb mod deres bagkæde og får fyldt op i feltet.

- Det var tungt at komme bagud en gang til, men vi udligner hurtigt og formår at holde liv i kampen, selv om det blev lidt spændende til sidst, mente han.

Selv om der stadig er ti point op til den livgivende tredjesidsteplads, så forsøger han at finde noget optimisme.

- Vi kan tage med i aften, at vi kan spille op med et af Danmarks bedste hold. Jeg ved godt, det er kedeligt sagt, men vi tager en kamp ad gangen. Vi må bare prøve at holde gejsten oppe, sagde Lyngbys mandagshelt.

