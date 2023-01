Lyngby henter fransk forsvarstalent med fortid i Lille

Lyngby er det hold i Superligaen, der indtil videre har lukket flest mål ind i denne sæson.

32 mål er der gået i netmaskerne i de første 17 kampe, og det har efterladt Lyngby isoleret på sidstepladsen.

Lyngby har tirsdag forstærket defensiven med den 19-årige franske forsvarsspiller Baptiste Rolland, der har en fortid i ungdomsafdelingen i den franske klub Lille.

Nicas Kjeldsen, der er fodboldchef i Lyngby, forventer, at Rolland kan hjælpe holdet i foråret.

- Vi tror på hans potentiale, men tror også på at han kan få en rolle i Superligaen i det kommende halvår, og derfor er vi glade for at få Rolland ind på holdet nu, siger Nicas Kjeldsen til klubbens hjemmeside.

Fodboldchefen har fulgt Baptiste Rolland i en længere periode og kalder ham for en spændende spiller.

Franskmanden har trænet med hos Lyngby op til vinterpausen og spillet en enkelt testkamp mod OB.

- Han er en moderne forsvarsspiller, der både har fysik og teknik, og som overordnet har fået en rigtig god fodbolduddannelse i Lille.

- Det en spiller, som vi forventer vil udvikle sig i vores miljø i takt med, at han vænner sig til kulturen og vores spillestil, siger Nicas Kjeldsen.

Rolland, som fylder 20 år 14. januar, skifter på en fri transfer og får trøje nummer 4.

Senere tirsdag meddelte Lyngby, at klubben har forlænget kontrakten med forsvarsspilleren Pascal Gregor, så den minimum gælder for resten af sæsonen.

Gregors kontrakt udløb ellers ved årsskiftet, men på falderebet er parterne blevet enige om at fortsætte samarbejdet.