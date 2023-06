Lyngby henter gammel Superliga-kending

Lyngby Boldklub har indgået en kontrakt med den tidligere FC Nordsjælland-spiller Jonathan Amon.

Det oplyser superligaklubben fredag på sin hjemmeside.

Den 24-årige amerikanske offensivspiller har været uden klub, siden han ved udgangen af 2022 forlod FCN.

Selv om Amon i løbet af fem sæsoner i FCN flere gange fik demonstreret sit potentiale og undervejs blev udtaget til USA's landshold, så nåede han blot at spille 38 superligakampe for Farum-klubben.

Det skyldes primært, at opholdet i FCN blev spoleret af skader.

Lyngby oplyser, at Jonathan Amon, der især er kendt for sin fart, har trænet med i Lyngby den seneste uge, hvor de har set hinanden an.

Parterne er blevet enige om at indgå en etårig aftale, fortæller fodboldchef i Lyngby Nicas Kjeldsen.

- Det er stadig for tidligt i forløbet at konkludere, at han er fuldstændig fri af skaderne, og begge parter har spillet med åbne kort, når det kommer muligheder og begrænsninger.

- Men vi er i processen blevet enige om at lave en kort aftale for næste sæson, der også tager højde for de usikkerheder, der er. Så ser vi, om vi kan få Jonathan klar, siger Nicas Kjeldsen.