Lyngby missede gylden mulighed

Lyngby kunne have ædt sig ind på Vejles forspring, men bundbraget endte som en målløs fuser

En vaskeægte bundgyser i det nordlige København blev lidt af en fuser.

Det er to hold, der har haft meget forskellige sæsoner inden bundopgøret.

Efter seks runder lå Vejle først i Superligaen og havde scoret suverænt flest mål af alle hold med 15 fuldtræffere.

I de 16 kampe siden den overraskende førsteplads har holdet fra Nørreskoven kun fået 11 point og scoret 10 mål og er drattet ned på en position lige over nedrykning.

Dagens modstander Lyngby skulle helt frem til 13. runde af sæsonen, før de fik en sejr, men på baggrund af et flot 2021 er de kongeblå blot fire point fra dagens modstander på den livsvigtige 10. plads.

Der var flere nærkampe, end der var lækkerier denne tirsdag aften. Foto: Lars Poulsen

Uforløst, uforløst, uforløst

Første halvleg havde klart mere intensitet, end den havde flot fodbold.

Formstærke Lyngby startede klart bedst med periodevis af, hvad der vel bedst kan beskrives som power play rundt om Vejles felt, men farligt blev det ikke rigtigt.

Tyske Brunst var tilbage i Vejle-målet som en af træner Galcas fem ændringer fra 5-0 nedsablingen i Herning.

Keeperen kunne dog have kostet dyrt efter ti minutter, hvor han sovser rundt med bolden, og det er mere held end forstand, der gør, at Christian Greko ikke får mere end et hjørne ud af presset.

Herefter var det lidt infight modstanderne i mellem, som gav kampen noget kant, men spillet flød slet ikke for nogle af holdene.

Det blev lige ved og næsten for de to mandskaber i meget af halvlegen, hvor kvaliteten i sidste aflevering i den grad manglede.

Lige inden pausen viste Lyngby noget af det spil, der har sikret dem bunkevis af point i dette forår.

Christian 'Grekko' Jakobsen og Magnus Kaastrup kombinerer smukt og sender Hebo i dybden, som tackler den ind på Brunst, der kommer flot ud af målet og afviser en scoring.

Der var godt med indspark fra begge bænke, men det blev ikke oversat til bedre spil på banen i løbet af første halvleg.

Teenager med optimisme

Vejle startede anden halvleg med mere bid, end de havde i hele første.

Angriber German Onughka kommer først på et indlæg tæt på mål, men header lige på Thomas Mikkelsen.

Russeren startede inde for den 17-årige guldfugl Wahid Faghir, der blev skadet med U/21 landsholdet, men angriberen gjorde ikke det store indtryk i bundkampen og blev udskiftet med en anden teenager efter en times penge.

Dansk komet sætter forrygende rekord

Han hedder Hugo Ekitike, og han skulle kun bruge få minutter på banen, inden han viste kvalitet.

En genialt vip med ryggen til mål sender franskmanden igennem med Marcel Rømer foran sig, og Lyngbys slider er tvunget til at nedlægge den 18-årige spids, hvilket giver gult til Rømer.

Et sjældent glimt af kvalitet fra Vejle, der ikke havde taget det besnærende spil med sig til sjælland.

Med ti minutter igen var de rødklædte dog ved at tage alle tre point.

Thomas Mikkelsen kommer dårligt ud af målet, og det er meget meget tæt på, at Sousa og dernæst Ekitike kan putte bolden i mål.

Kampen ender dog målløst, og det er gæsterne formentlig godt tilfredse med, eftersom de holder Lyngby på fire points afstand i bunden.

