Lyngby overvejer millionbud på profil

Lyngby er i øjeblikket gået i tænkeboks.

Superliga-klubben overvejer således, om de skal acceptere et millionbud, som de har modtaget på Tochi Chukwuani.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger lyder buddet på 850.000 euro - svarende til cirka 6,3 millioner danske kroner. Og det kommer fra Trabzonspor i Tyrkiet.

Pengene - som Trabzonspor har smidt på bordet - er på et niveau, som gør, at prisen nærmer sig et beløb, som Lyngby vil acceptere.

Som Ekstra Bladet forstår det, vil klubben fra Sjælland acceptere et bud, hvis det kommer op på en million euro - svarende til 7,4 millioner danske kroner.

Midtbanespilleren i aktion i weekenden. Foto: Jens Dresling

Men for at en transfer skal blive en realitet, kræver det, at prisen er rigtig for Lyngby, og at tilbuddet føles godt for Tochi Chukwuani.

Og det er ikke helt udelukket, at det ender med et skifte til Tyrkiet for Superliga-profilen. Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at midtbanespilleren ikke har vendt tommelfingeren nedad for et skifte til Trabzonspor.

I hvert fald har den 20-årige fodboldspiller en drøm om et eventyr i udlandet, og den vil Lyngby gerne hjælpe med at opfylde.

Det er også nu, hvis Lyngby skal tjene penge på midtbanespilleren. Han har således kontraktudløb næste sommer, og det er blandt andet derfor, at Superliga-klubben overvejer et salg kraftigt, hvis de ikke kan overtale Tochi Chukwuani til at smide flere år på sin aftale.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er det en reel mulighed, at aftalen bliver forlænget, inden transfervinduet smækker i, hvis Tochi Chukwuani ikke har fundet en klub, som passer både ham og Lyngby.

Der har også været andre klubber, som har vist interesse for Lyngbys nummer 42, men slet ikke med samme pengepung som Trabzonspor.