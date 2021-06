Lyngby scorer tre mio. på spillersalg

Superliganedrykkerne fra Lyngby Boldklub mister profilen Mathias Hebo, der skifter til polsk fodbold.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den 25-årige midtbaneprofil enig med KS Cracovia, og Lyngby ender med at score omkring tre millioner kroner på salget.

Hebo, der netop er blevet kåret som årets spiller i Lyngby, har været en ombejlet herre efter en virkelig god sæson, selvom de kongeblå endte med at ryge ud af Superligaen. Således har både SønderjyskE og oprykkerne fra Viborg vist interesse for ham.

Det bliver dog den Kraków-baserede traditionsklub, der så sent som sidste år vandt den polske pokalturnering, der render med hans underskrift.

Dermed mister Lyngby endnu en profil, efter cheftræner Carit Falch tirsdag er blevet præsenteret som ny træner i Vejle Boldklub. Et skifte Lyngby Boldklub ikke just har glædet sig over.

