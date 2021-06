Lyngby: Vi er overraskede og skuffede

Vejle Boldklub har fået ny cheftræner i form af Carit Falch, der skifter fra Lyngby.

Det har parterne netop bekræftet.

Men det er ikke et skifte, der vækker glæde i Lyngby, selv om træneren er blevet købt fri.

I en pressemeddelelse lufter direktør Andreas Byder sin skuffelse.

- Carit har været en god mand for os, og vi havde både håbet og forventet, at Carit skulle styre vores projekt gennem den kommende sæson i 1. division. Sådan skulle det ikke være, det er Carits valg og vi ønsker ikke at fastholde en medarbejder, der hellere vil være et andet sted.

- Så vi har fundet en god aftale med Vejle i stedet. Sådan er branchen, om end vi er overraskede og skuffede over Carits beslutning om at ville skifte væk.

Kender ikke afløseren

- Nu handler det for os om at sætte os ned og analysere vores situation, og derfra finde den næste Lyngby-træner. Den vigtigste turn-around i vinter var ikke ansættelsen af Carit, men en kombination af et fantastisk arbejde af spillere og stab samt at vi har fulgt vores strategi fuldstændig.

- Begge dele lever videre og klubben falder ikke til jorden, blot fordi en træner skifter væk.

- Hvem der skal være den næste træner ved vi ikke endnu. Kandidatlisten er selvsagt blank lige pt., men vi føler os sikre på, at vi nok skal finde en dygtig træner, der køber ind på vores strategi, kan udvikle spillerne individuelt og som hold - samt føre klubben tilbage i Superligaen, siger Andreas Byder.

Carit Falch overtog jobbet i efteråret 2020 fra Christian Nielsen, og han var et hit med det samme, da hans hold havde en klar og defineret spillestil.

Nu får Falch altså chancen i Superliga-klubben Vejle Boldklub.