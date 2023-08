900 kampe i streg: Slet ikke bevidst

Da Paolo Maldini for mere end 10 år siden rundede 900 kampe i AC Milan-trøjen, krydsede han lidt af en milepæl.

Længere mod nord mange år efter kan en dansk klub i Storkøbenhavn snart juble over deres helt egen bedrift, der har noget med det samme tal at gøre.

Det handler imidlertid langt fra om en italiensk legende.

Når Lyngby Boldklub får besøg af FC Midtjylland på søndag har klubben nemlig for 900. kamp i streg med al sandsynlighed en spiller fra deres akademi i startelleveren

- Det er da enormt fedt, siger klubbens fodboldchef, Nicas Kjeldsen, til Ekstra Bladet.

- Dog har det været en ubevidst strategi, kan jeg så sige, men det kan være den bliver bevidst nu.

- Forlanger I det af jeres cheftræner, eller er det ham, der suverænt bestemmer?

- Det er ikke noget, vi trækker nedover hovedet på træneren. Jeg har i hvert fald aldrig hørt om det, mens jeg har været i klubben.

- Vi arbejder med det i forhold til trupsammensætning, og vi vil rigtig gerne have, at vores egne spillere skal være repræsenteret på førsteholdet, men det er absolut ikke et krav, eller noget jeg beder træneren om.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

I Lyngbys nuværende trup fører Brian Hamalainen og Frederik Gytkjær an i antallet af kampe som spillere af egen avl.

Men spillere som Lucas Hey, der ifølge Ekstra Bladet oplysninger snart er FC Nordsjælland-spiller, og Andreas Bjelland kan også nævnes.

Sidste sæson klarede Lyngby skærene og sikrede sig endnu en sæson i Superligaen, og Nicas Kjeldsen har et håb om, at de engang kan nå til et sted, hvor de ikke kæmper om at undgå nedrykning.

På den måde kan de måske også holde på deres bedste spillere længere tid ad gangen, inden de må give afkald på dem.

- Vi drømmer da om at nå til et sted, hvor vi ikke længere er afhængige af store transferindtægter og få store nok resultater til, at de vil blive her.