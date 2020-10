Anklager dommer for løgn: Dét sagde jeg ikke

André Riel har fået fem spilledages karantæne for under opgøret mellem Lyngby Boldklub og SønderjyskE den 4. oktober at have råbt 'rejs dig op din fucking homo' til gæsternes Stefan Gartenmann.

Lyngby-angriberen erkender at have sagt den del, og han accepterer derfor det røde kort og beklager situationen.

Det er dog ikke over hele linjen, at André Riel er enig med Jakob Kehlet, der var dommer i Superliga-opgøret. Det fremgår af kendelsen fra Fodboldens Disciplinærinstans.

Af Jakob Kehlets indberetning fremgår det, at André Riel også kaldte Gartenmann for homo, efter at han havde modtaget det røde kort. Ifølge Kehlet sagde Riel 'jeg er ligeglad, han ER en fucking homo' på vej ud af banen.

Dette afviser André Riel dog blankt, og han 'kan ikke forstå, hvordan Jakob Kehlet kan have fået den opfattelse'. Lyngby-angriberen bakkes i den forbindelse op af flere aktører, som var tæt på situatonen. Nicolai Geertsen fortæller i redegørelsen, at han hørte André Riel sige 'jeg er ligeglad', men at han føler sig overbevist om, at der ikke blev sagt yderligere bagefter.

Lyngby-angriberen har fået fem spilledages karantæne, men er ikke helt enig i dommer Jakob Kehlets indberetning. Foto: Lars Poulsen

Fodboldens Disciplinærinstans har imidlertid lagt stor vægt på Jakob Kehlets indberetning, og derfor tages det med i den samlede vurdering, at Riel har sagt 'homo' to gange. Af samme årsag straffes André Riel med tre ekstra spilledages karantæne, som skal lægges oven i de to, et direkte rødt kort altid medfører.

