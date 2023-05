Bødekasse hjælper Lyngby-fans: Det vælter ind med busser

Når bundgyseren mellem AC Horsens og Lyngby løber af stablen på Casa Arena på lørdag, skal de medrejsende fans takke spillerne for at kvaje sig fra dag til dag, under træning og kamp.

I samarbejde med klubbens sponsorer og partnere har Andreas Bjelland, Marcel Rømer, Frederik Gytkjær og co. nemlig brugt penge fra spillernes bødekasse til at hjælpe med at få supporterne over broen og tilbage igen til det skæbnesvangre opgør.

Indtil videre har Lyngby fyldt syv fanbusser med afgang fra hjemmebanen, og bus otte og ni er netop sat i salg.

Det forventes at små 1000 fans tager turen til Østjylland.

- Jeg har været i Lyngby i mange år, og jeg ved, at vores fans er ekstremt loyale, men der er ingen tvivl om, at interessen er eksploderet de senere år. Så måske det lyder mærkeligt, men jeg er faktisk ikke overrasket over, at de busser bliver pakket til bristepunktet, siger 30-årige Frederik Gytkjær til Ekstra Bladet.

Lyngby skal bruge point i Horsens for at overleve, ligesom de skal krydse fingre for, at Silkeborg får skovlen under AaB på Aalborg Portland Park.

Sker det, vil det være nordjyderne, der står over for en sensationel nedrykning sammen med 'Den Gule Fare', og Lyngby kan se frem til en ny sæson i landets bedste række.

- Det er helt fantastisk. Det er dejligt. Det er glædeligt. Ilden indeni os spillere er der i forvejen, men flammerne bliver da kun større af, at der kommer så mange på stadion for at støtte os et sted, hvor vi ikke har hjemme til daglig, fortsætter angriberen.

- I vinter lå vi begravet. Ingen troede på os, og vi blev dømt ude. Så at vi står her nu, er en stor præstation, og det har været dejligt for os spillere at vise kritikerne, at de havde malet et forkert billede.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Dyrt at komme for sent

Anførergruppen tog for nogle dage siden resten af spillertruppen med på råd og besluttede, at deres bødekasse, som stille og roligt vokser over en sæson, skulle bruges til at spytte penge i bus-initiativet.

- Det er ikke første gang, vi gør det. Bødekassen har altid hjulpet til, når det brænder på, og det er vores måde at vise fansene vores taknemmelighed på. Der er ikke en på holdet, der er uenig i det.

- Så I princippet skal fansene takke jer, når I dummer jer og spæder til bødekassen?

- Ha ha, ja det skal de vel.

- Hvis I sikrer jer overlevelse, er der så overhovedet penge nok tilbage til at fejre det?

- Hvis der bliver noget at fejre, så må personerne på kontoret finde portemonnæen frem, siger Gytkjær med et grin.

- Hvad er den største bøde, I har på holdet?

- Nu er det jo Andreas Bjelland, der er bødekassemester for os, men et dumt rødt kort, at komme for sent til kamp og træning eller at være anfører for første gang i en officiel kamp er ikke billigt. Det koster omtrent 500 kroner.

- Kommer man meget for sent, så bliver det dyrere og dyrere.

Nedrykningsdramaet afgøres på lørdag. Alle seks hold skal i aktion klokken 14.00.