Corlu var ramt mentalt

Rezan Corlu har været en stor profil for Lyngby i sæsonen. Han har leverede mål, flotte assist og mange smukke præstationer.

Men søndag i Brøndby ramte han et lavpunkt. Ikke så mærkeligt, fordi han spillede mod den klub, der ejer ham.

- Det var ikke godt. Det er nok ikke min bedste kamp. Brøndby gjorde det også godt, de fik udnyttet deres rum inde på banen og fik os til at løbe en masse. Men det var nok ikke min bedste kamp, siger Rezan Corlu.

Lyngby tabte knebent på Brøndby Stadion på mål af Simon Hedlund, hvor Rezan Corlu fik alle 90 minutter mod den klub, der har ejerskabet over ham.

Der var i vinterpausen meget snak om den målfarlige midtbanespillers klubsituation, da han i øjeblikket er lejet ud fra Brøndby til Lyngby. Han havde svært med at få tingene til at fungere.

- Der var selvfølgelig også noget mentalt, der spillede ind. Der har været masser af fokus på mig op til den her kamp. Det er noget nyt for mig, så det skal jeg også lige lære. Men jeg føler ikke, at det er det, der gør det. I dag var Brøndby bare bedre end os, fastslår Rezan Corlu, der står noteret for fem fuldtræffere i denne sæson.

Rezan Corlu har været stærkt spillende for Lyngby i denne sæson. Mod Brøndby var han ramt mentalt, fordi han mødte den klub, der ejer ham og her han rykker tilbage til sommer. Foto: Philip Davali.

Lyngbys træner, Christian Nielsen, mente, det var en speciel kamp for Rezan Corlu.

- Jeg har set bedre kampe fra Rezan, selvfølgelig har jeg det. Vi alle sammen ved, at det var en svær kamp for ham på mange måder. Kulissen og alt den omtale, der har været. Rezan gjorde, hvad han kunne. Så den tillid vi viste ham, den synes jeg også, han betaler tilbage, fortæller Christian Nielsen.

- Vi tabte et point. Det var en lige kamp. Vi spillede en flot første halvleg, hvor vi holder Brøndby på et enkelt skud på mål. Vi kan smage det ene point, men virkeligheden er, at vi har tabt en fodboldkamp, som vi var forbandet tæt på at få noget med fra. Præstationen var godkendt, men desværre fik vi ikke som fortjent, fortæller Christian Nielsen.

