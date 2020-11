Dansk mål går verden rundt

Årets mål: Utrolig scoring i dansk pokalkamp

Den 29-årige Lyngby-forsvarer Nicolai Geertsen har tidligere spillet for Brøndbys U19-hold, ligesom han har været udlandsprofessionel i norske Egersunds IK og Sandnes Ulf, men det er først nu i sin tredje sæson i Lyngby, at han for alvor rammer overskrifterne.

Nu bliver hans mål fra onsdag aftens pokalkamp mod Slagelse til gengæld vist overalt - ikke bare i Danmark, men ude i den store verden.

Engelske Skysports med 5,6 millioner følgere har torsdag middag udgivet hans mål på Twitter.

- Hvad! Forsvarer Nicolai Geertsen kan hævde, at han har lavet, hvad der måske er det vildeste mål nogensinde. Han hamrer et saksespark på overliggeren, bolden ryger tilbage, men kun for at helflugte bolden direkte i nettet, skriver Skysports.

På den første time har videoen med Geertsens mål allerede været afspillet 55.000 gange.

Også Amazon Prime Video Sport med 412.000 følgere, 101 Great Goals med 187.000 følgere, Mundial med 108.000 følgere og Fotmob med 43.400 følgere har allerede bragt Geertsens mål. Lyngby Boldklubs egen udgave af målet var tidligt torsdag eftermiddag allerede set 200.000 gange.

- Jeg kan jo godt lide at lave alle tingene selv, så en assist og en kasse er jo fin, så er der ikke andre med på dén. Jeg nåede lige at ærgre mig over, at den ikke gik ind, lyder det fra Nicolai Geertsen i et interview på Lyngbys officielle hjemmeside.

