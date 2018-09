Dansk top-træner kimet ned: Findeløn stadig i spil

Mark Strudals stjålne computer er fortsat ikke dukket op, men Lyngby-træneren håber fortsat, at nogen vælger at snuppe findelønnen på 8000 kr.

Mark Strudals stjålne computer er fortsat ikke dukket op.

Torsdag i sidste uge havde Lyngby-træneren indbrud i sin bil, og hans arbejdscomputer blev hapset. 15 års data var væk, og selv om Strudal har udlovet en findeløn på 8000 kr., har han ikke haft heldet med sig.

Computeren og ikke mindst dens værdifulde data er sporløst forsvundet.

- Jeg har fået mange fine tilkendegivelser, og mange har været behjælpelige og ringet og skrevet, men det har desværre ikke været med noget, der reelt kunne hjælpe mig, siger Mark Strudal til Ekstra Bladet.

Den 50-årige Lyngby-træner havde backup af sin data. Problemet var bare, at det var på en ekstern harddisk, der lå i den computertaske, som tyven løb med...

Mark Strudal har ikke opgivet håbet endnu, men er godt klar over, at chancen for at ser sin computer igen ikke er voldsom stor.

- Jeg ved ikke, hvad en computer går for på det marked, men jeg tænker, at 8000 kr. er et meget godt bytte for en gammel computer.

- Jeg håber stadig, at nogen vælger at snuppe findelønnen, siger den tidligere landsholdsangriber, der efter nogle turbulente dage er ved at komme op at køre igen rent computermælssigt.

- Jeg har fået installeret alle de nødvendige programmer på en ny computer, men mange års arbejde er fortsat væk. Det er træningsøvelser, spillestilsbibler, alle mine træneropgaver, analysereporter, præsentationer...

- Det er mange, mange tusinde timers arbejde, der er væk, siger Lyngby-træneren, der dog forsøger at glæde sig over, at alt trods alt ikke er væk med tyveriet.

- Jeg har min egen harddisk, og den fungerer endnu, selv om det er en gammel en af slagsen, siger den 50-årige Lyngby-træner, der rent sportsligt har fået en noget svingende start hos Superliga-nedrykkeren.

Mark Strudals mandskab ligger efter de første seks runder nummer syv i 1. division med otte point.

