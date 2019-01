Dansk traditionsklub i alvorlige problemer: Det er groft uansvarligt

Hvis Lyngby Boldklub var et menneske, ville man for 11 måneder siden have ringet til de pårørende, så de kunne komme og tage afsked. Flere vitale organer havde egentlig sat ud, og der var bare få dage til, patienten ville blive erklæret død.

I sidste øjeblik sprang en gruppe af investorer til og reddede klubbens liv, men eftervirkningerne fra sygdomsforløbet mærker de kongeblå stadig. Tag eksempelvis det regnskab Lyngby aflagde i december:

Det viste over 35 millioner kroner i minus og en forventning om yderligere 10-11 millioner i underskud for indeværende sæson.

Det har sat de nuværende ejere, Friends of Lyngby, på en alvorlig opgave - og også en sværere én, end de havde forudset.

- De havde skubbet så mange regninger foran sig, at den gamle gæld var omfattende. 35 millioner i underskud. Det siger noget om, hvor stort hullet har været, siger bestyrelsesformand Tommy Petersen til tipsbladet.dk.

- Det var et meget større hul, end vi regnede med, da vi kiggede på det første gang. Men da vi stod der 8. og 9. februar og besluttede os for at skrive under på at overtage klubben, havde vi ingen chance for at lave det, der hedder normal due diligence. Vi ridsede lidt i overfladen.

De seneste 11 måneder har Petersen og de øvrige venner af Lyngby brugt megen tid og energi på at rydde op efter Hellerup Finans-æraen. Tipsbladet.dk beskrev i foråret, hvordan ubetalte regninger og dyre lån hørte til blandt udfordringerne.

Tommy Petersen er ikke imponeret over den tidligere ledelses forvaltning af fodboldklubbens penge.

- Når du siger oprydning, er det ikke sådan, at vi har gået og fundet ulovligheder eller ting, som er helt grove svigt. Man har bare gået og bygget en gæld op og brugt penge, man ikke havde. Det er i sig selv også kritisabelt og uansvarligt, men spørgsmålet her er, om det er ansvarspådragende. Det har vi ikke fundet grund til. Så havde vi reageret på det, men det er der ikke tale om.

Det handlede ikke om penge: Derfor glippede Hjulmands drømmeskifte

- Det har været groft uansvarligt nærmende sig til ansvarspådragende. Så langt vil jeg gå. For det, der er sket der, er uansvarligt. Man satte klubbens liv på spil.

Jesper Gotfredsen var fra efteråret 2016 administrerende direktør i Lyngby Boldklub, ligesom han i forvejen var det i moderselskabet, Hellerup Finans. Han har overfor tipsbladet.dk ikke ønsket at kommentere Tommy Petersens kritik.

'Det er forkert'

De 35 millioner kroners underskud er meget for en klub som Lyngby BK, men måske også mere end det burde være. Det mener i hvert fald de revisorer fra Deloitte, der i regnskabet skriver, at det er undervurderet med knap seks millioner kroner.

Forklaringen er, at Lyngby har valgt at bogføre indtægter fra en videresalgsklausul på Jens Odgaard og de såkaldte faldskærmspenge, som nedrykkede klubber modtager, i et senere regnskab. Men de burde have været noteret i det gamle, mener revisorerne.

Det lyder som ligegyldige teknikaliteter, men det er det ikke, mener Lars Kiertzner, der er chefkonsulent I FSR - danske revisorer.

- Revisor siger simpelthen, at de har gjort det gamle regnskab 5,7 mio. dårligere, end det egentlig er, og til gengæld bliver det næste 5,7 bedre, end det egentlig er. Det er kritisabelt, for det er ikke regnskabsteknik men resultatstyring, siger han.

Øvelsen kaldes 'The Big Bath', og grunden til at gøre det er sædvanligvis at stille den nye ledelse i et bedre lys.

- The Big Bath tager man traditionelt, fordi der kommer ny ledelse til. Så kan den sige, at efter den kom til, er det gået fremad. I det her tilfælde siger den: '2017/18 var et lorteår, så vi kan lige så godt lave det rigtig, rigtig dårligt. For jo dårligere vi laver det ved at udskyde indtægter, desto bedre bliver 2018/19.' Det er det, de gør med de der 5,7 millioner, og det er forkert, siger Lars Kiertzner.

En katastrofe uanset

Hos Lyngby Boldklub holder Tommy Petersen fast i, at indtægterne fra faldskærmspengene og videresalget på Jens Odgaard hører til i det kommende regnskab. Han hæfter sig desuden ved, at facit bliver det samme i sidste ende, uanset hvordan pengene bliver bogført.

- Vi spekulerer slet ikke i noget Big Bath, og jeg har ikke noget motiv om at fremstå hverken dårligere eller bedre. Mit motiv er at lave det mest korrekte regnskab, og det har jeg efter bedre evne forsøgt at gøre, siger han.

- Det, man kalder 'faldskærmspenge', det får man jo, fordi man er rykket ud af Superligaen som et plaster på såret i den kommende sæson, hvor indtægterne i 1. division er markant lavere. De har intet med den afsluttede Superliga-sæson at gøre, men blev ved en fejl udbetalt for tidligt, og derfor mener vi, at pengene skal posteres i 2018/19-sæsonen.

Bag om ballade-Bille: Fra stortalent til skandaleramt

- Derudover har vi en videresalgs-kontrakt på Jens Odgaard, som udbetales over fire rater, og for at være konsistente med de tidligere års metoder har vi lagt indtægten på samme måde, hvilket så er i 18/19-regnskabet.

- Vi bliver hverken rigere eller fattigere af, at de faldskærmspenge ligger i det nye eller gamle regnskabsår. Jeg kan bare love dig, at vi ikke har et motiv om at fremstå bedre eller dårligere. Det regnskab, der er afleveret, er en katastrofe, uanset om det hedder 30 eller 35 millioner i minus. Det er fuldstændig ligegyldigt.

Lyngby Boldklub forventer som nævnt et minus på 10-11 millioner i indeværende regnskabsår.

