Dem sætter Tøffe pengene på

De spillede uafgjort mod FCK, siden har de fulgt op med tre sejre i træk over SønderjyskE, FC Midtjylland og Randers.

Lyngby er aktuelt Superligaens mest formstærke mandskab.

Søndagens sejr i Randers giver en livline til en ny sæson i landets bedste fodboldrække. Og det er højst overraskende for Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Oven på efteråret med blot fire point, havde jeg dømt Lyngby ude. Ja, hvem havde ikke det?

- Men skal jeg indgå et væddemål i dag, så vi jeg afgjort sætte mine penge på, at Lyngby redder sig. For selvfølgelig kan det lade sig gøre med den form, som holdet befinder sig i. Det er imponerende sejre, de har hentet, siger Stig Tøfting og uddyber:

- Kendetegnende for Lyngby har i mine øjne været, at de har spillet lidt for naivt.

- De har spillet rigtig fint mellem felterne, men de har lukket alt for mange mål ind og været uskarpe, når de kom frem til straffesparksfeltet.

- Nu lykkes tingene pludselig for dem. Defensiven er stabiliseret, og Emil Nielsen er begyndt at score. Trænerskiftet til Carit Falch har omsider fået en effekt på banen, vurderer Stig Tøfting.

Lyngby er en klub, der er meget tro mod sit koncept. Om det så skal koste nedrykning, ryster klubben ikke fra principperne.

Positionsspillet er højt prioriteret. Modstanderen skal udfordres, og Lyngby bliver aldrig en klub, der pakker sig foran eget felt.

- Lyngby er ikke favoritter til at redde sig, det ved jeg godt.

- Men hvis de fortsætter, kan de med sejre mod FC Nordsjælland og Horsens få lukket hullet til den rigtige side af nedrykningsstregen, inden nedrykningsspillet begynder, påpeger Stig Tøfting, der fremhæver Thomas Mikkelsen som en vigtig brik i redningsplanerne.

- Selv om Thomas er oppe i årene, så er han en virkelig god målmand med et meget højt bundniveau. Hans præstationer kan få betydning for, om de redder sig til sidst, siger Stig Tøfting.

På den aktuelle forårsstilling er Lyngby på tredjepladsen med 13 point for syv kampe. Kun Brøndby og FCK har gjort det bedre i foråret med 14 point.

