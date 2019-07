Den største transfer i 20 år: Dansk teenager solgt i kæmpehandel

Danmarks fodbold-generation født 2003 får Europa til at spærre øjnene op.

Seneste bevis leverede Lyngby fredag, da teenagekometen Maurits Kjærgaard blev solgt til Red Bull Leipzig i en handel, der skriver sig ind i rekordbøgerne hos De Kongeblå. Det er bare en uge siden, at Maurits Kjærgaard fyldte 16 år.

Handlen kan ifølge Ekstra Bladets oplysninger ende med at udløse op til 30 mio. kr., hvis Maurits Kjærgaard ender som fuldtræffer, men udgangspunktet for handlen er bestemt ikke at kimse af. Lyngby hæver med underskriften på aftalen 20 mio. kr. her og nu.

- Selvom det altid er vemodigt at sige farvel, så er det en stor dag for os i Lyngby Boldklub. 'Mau' har sammen med de dygtige trænere på akademiet knoklet stenhårdt for at Maurits er nået hertil og nu får chancen i et fantastisk setup i Salzburg.

- Det er flot arbejde og godt gået, at vi i dag kan sende Maurits ud i Europa på den helt rigtige måde for både klub og spiller, siger Lyngbys sportschef Birger Jørgensen i en pressemeddelelse fra klubben, hvor handlen beskrives som 'at De Kongeblå med salget har været tæt på at sætte klubrekord.'

- Vi har det seneste år skærpet vores profil som talentudviklingsklub, og salget af Maurits er en klar milepæl for os. Salget er helt i tråd med vores strategi om også at kunne udvikle og sælge spillere direkte fra akademiet, og Maurits er skoleeksemplet på et talent som har potentialet til at gå hele vejen.

- Vi er stolte over at vi igen beviser at vores strategi og tre-årsplan virker, og at klubben er på rette vej såvel sportsligt som økonomisk. Dette afspejler sig også i transferbeløbet, der er det største salg vi har lavet i 20 år og som med de fremtidige indtægtsmuligheder, der ligger, har potentiale til at blive det mest lukrative salg nogensinde, fortæller sportschef Birger Jørgensen.

Maurits Kjærgaard har gjort sig på Lyngbys hold i U17-ligaen, lige som han er en del af det lovende danske U16-landshold, hvor også Gustav Grubbe og Christian Kjelder Rasmussen optræder.

De to spillere er netop også solgt til udlandet. Christian Kjelder Rasmussen er verdens dyreste fra årgang 03. Han kostede 22,5 mio. kr., da Ajax indgik aftale med FC Nordsjælland. OB's Gustav Grubbe kostede fem mio. for RB Leipzig.