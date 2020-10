Direktørens hårde besked: Nu lægger han sig fladt ned

- Vi har ikke brug for dødvægt på den rejse, vi skal ud på.

Sådan lød det torsdag fra administrerende direktør i Lyngby Boldklub, Andreas Byder, da han orienterede spillertruppen om sportschef Birger Jørgensens pludselige ferie midt i en alvorlig krisesituation.

Direktøren tog pludselig ordet og informerede spillertruppen om sportsdirektørens fravær under morgenbordet torsdag før træningen på Lyngby Stadion.

- Jeg lægger mig fladt ned. Det var en uheldig formulering, jeg fik sagt foran hele spillertruppen. Det, jeg faktisk mener, er, at vi i den nuværende situation har brug for alle kræfter for at få Lyngby tilbage på sporet, siger Andreas Byder til Ekstra Bladet.

Sådan så det ud, da den nye ledelse i Lyngby Boldklub i 2018 blev præsenteret. Nu er Birger Jørgensen, længst til højre, tilsyneladende ikke længere en lige så central del af klubbens fremtids planer. Foto: Lars Poulsen

Direktøren fastholder, at det var sportschef Birger Jørgensen, som ønskede en timeout, fordi han har følt sig presset den senere tid.

På trods af, at direktøren har følt sig presset, så var han alligevel til reserveholdskamp mandag mod Brøndby, og tirsdag var han til superligamøde på Fyn.

Tidspunktet for timeouten er dybt besynderlig, fordi Lyngby med blot to sejre i hele 2020 befinder sig i en stor sportslig krise. Ferien kommer tilmed på et tidspunkt, hvor forberedelserne er i gang med et nyt transfervindue om få måneder.

Kommer Birger Jørgensen tilbage, når de tre ugers ferie er overstået?

- Jeg ved ikke, hvad Birger gør af tanker lige nu. Men jeg kan sige, at det lige nu planen, at han vender tilbage, når ferien er overstået, forklarer Andreas Byder.

Forholdet mellem Christian Nielsen og Birger Jørgensen er blevet lidt anstrengt over den senere tid. Aktuelt er Birger Jørgensen på ferie midt i en stor krise i Lyngby. Foto: Lars Poulsen.

Konflikt mellem sportschef og træner

Årsagen til den pludselige ferie hænger også sammen med, at forholdet mellem Birger Jørgensen og cheftræner Christian Nielsen over tid er blevet mere og mere anstrengt.

Cheftræneren kæmper for at optimere sin trup, mens sportschefen omvendt tænker i økonomi og holder igen med at styrke spillertruppen udover budgettet.

Birger Jørgensen blev direktør, da han i 2018 var med til at redde klubben. Foto: Lars Poulsen

Birger Jørgensen har været i Lyngby Boldklub i 21 år og var frontfigur i 'Friends of Lyngby', den investorgruppe der i februar 2018 reddede klubben fra konkurs.

