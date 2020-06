Drømmen blev slukket

Sådan kan fodbold være så nådesløst.

Veteranen Lasse Fosgaard kunne ikke lade være med at trække en parallel til sidste års 'vanvittige' oprykning, da Lyngby på kampens sidste angreb mistede den ottendeplads, der allerede inden starten på nedrykningsspillet ville have forlænget Lyngbys ophold i Superligaen.

Det var Hobros nye midterforsvarer Simon Jakobsen, som med et hovedstød udlignede til 2-2, så blev i stedet Horsens, der snuppede den eftertragtede plads.

- Sidste år var der os, der oplevede det tilsvarende med et omvendt fortegn, konstaterede Lasse Fosgaard.

- Nu kan vi hele vejen hjem bebrejde os selv, hvad vi ikke fik gjort i det sidste minut.

- Det var et typisk kaosmål.

- Nu gælder der bare om at komme op på hesten igen. Vi kan fortsat redde os i nedrykningsspillet, lige som der også vil være en play oiff-kamp, så vi er vel bare der, hvor vi regnede med at være efter grundspillet, sagde Lasse Fosgaard, der to gange nåede at komme i drømmeland.

Kort før pausen headede Mathias Hebo gæsterne foran med 1-0, men lykken blev trods pausen ikke lang, fordi anfører Nicolai Geertsen begik straffespark mod Emmanuel Sabbi i det første angreb i 2. halvleg.

For anden kamp i træk var Edgar Babayan sikkerhed selv fra 11 meter pletten.

Med ni minutter tilbage af den ordinære tid afsluttede den tidligere så målfarlige Emil Nielsen en ni måneder lang måltørke ved at bringe Lyngby foran med 2-1.

Kort forinden ville Lyngby have haft straffespark, da Emil Nielsen blev væltet i feltet, men dommer Jakob Sundbergs fløjte var tavs.

Det fik gæsternes bænk godt op at køre, og den samme bænk mente også, at tillægstiden på minimum tre minutter var gået, da Simon Jakobsen udlignede.