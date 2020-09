Får fri til at finde ny klub

Patrick Da Silva har fået fri i en periode af Lyngby til at finde sig en ny klub. Backen startede inde i sidste testkamp, men er slet ikke i truppen til AaB-kampen

Patrick Da Silva er ikke med i Lyngbys trup søndag til sæsonpremieren mod AaB.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har venstrebacken fået fri i en periode til at afsøge markedet for at finde sig en ny klub.

Så sent som i mandags spillede Patrick Da Silva ellers fra start, da holdet spillede 2-2 i den sidste testkamp mod FC København i Slagelse.

Men søndag var backen helt ude af Christian Nielsens trup

- Patrick har fået mulighed for at undersøge et muligt klubskifte i den kommende periode, siger Christian Nielsen til Eurosport 2.

Lyngby er godt dækket ind på venstreback positionen, fordi klubben i fredags indgik en toårig aftale med Brian Hamalainen, der er vendt hjem efter et udlandseventyr de seneste ni år.

Patrick da Silva ser ud til at have spillet sin sidste kamp for Lyngby. Nu er venstrebacken gået på klubjagt.

Alt peger på, at Patrick Da Silva har optrådt for sidste gang for Lyngby.

Han har tidligere spillet i Brøndby, Randers FC, FC Nordsjælland, FC Roskilde og kom til Lyngby før sidste sæson.

Da Silva fik en treårig aftale sidste sommer, men er nu på vej videre i karrieren. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Patrick Da Silva.

