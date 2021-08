Fem på stribe: Kurs mod Superliga-comeback

Trods en åreladning af profiler er Lyngby kommet godt i gang med tilværelsen i landets næstbedste fodboldrække efter sommerens nedrykning fra Superligaen.

Onsdag aften spillede Lyngby sig tilbage på rækkens førsteplads efter at have udlånt duksepladsen til Fredericia i et døgn.

Det skete med en 4-2-sejr på hjemmebane over Fremad Amager. Dermed har Lyngby lutter sejre efter sæsonens første fem spillerunder.

Offensivt var superliganedrykkerne i hopla og angreb fra start til slut mod ligaens pointløse bundprop.

Derfor gik der sjældent mange minutter mellem urolige episoder i Fremad Amagers felt, men omvendt var flere defensive Lyngby-blundere med til at give chancer til gæsterne.

Lyngby tog sin første føring efter et kvarters spil, da formstærke Magnus Kaastrup trampede sig igennem og scorede med en stiv tå.

Modsvaret kom en håndfuld minutter senere, da Jakob Johansson frygtløst kastede sig ind i David Boysens perfekte indlæg og udlignede.

Der var chancer til flere mål i første halvleg, og anden halvleg skulle vise sig at være endnu mere underholdende.

I begyndelsen af anden halvleg præsterede kampens to målmænd, Lyngby-keeper Frederik Ibsen og Fremad Amager-keeper Jacob Pryts, hver sin klasseredning, før de måtte se sig passeret i de følgende minutter.

I sekunderne efter endnu en stor Fremad Amager-chance tog Lyngby føringen, da Magnus Kaastrups flade indlæg blev omsat af Petur Knudsen ved bageste stolpe. Det var færingens sidste aktion i kampen.

Føringen varede kun i to minutter, før et nyt Lyngby-koks blev dyrt. Først blev bolden smidt væk, og siden var Frederik Ibsen på skovtur, hvilket Momo Toure udnyttede til at udligne. Dermed revancherede den 19-årige angriber et par uheldige aktioner tidligere i kampen.

Siden brændte Frederik Gytkjær en stor chance, før et afrettet skud af Sanders Ngabo gav Lyngby den tredje føring i kampen.

Trods optræk til mange chancer måtte Lyngby vente til tillægstiden, før målet til 4-2 kom med islændingen Sævar Magnusson som målscorer.

I Pandrup spillede Jammerbugt og Hobro 1-1.

Gæsterne tog føringen efter 27 minutter, da den tidligere danske ungdomslandsholdsspiller Danny Amankwaa med hælen dirigerede et indlæg i mål.

Udligningen seks minutter senere var endnu flottere. På kanten af feltet vendte Frederik Høgh rundt i luften og helflugtede bolden i mål.

Minuttet efter fik Høgh bolden i mål igen på en lignende måde, men denne gang var han offside.

Jammerbugt ligger nummer seks med fem point for fem kampe, mens Hobro har tre point for fem kampe på tiendepladsen.