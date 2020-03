Fire Superliga-spillere i coronakarantæne

Var du på Brøndby Stadion i weekenden og var i kontakt med Thomas Kahlenberg, så hører vi gerne fra dig på 1224@eb.dk

Det var kun et spørgsmål om tid, før dansk fodbold blev nødt til at forholde sig til coronavirussen, og den tid er nu kommet. Det går hårdest ud over Brøndby IF, men også Lyngby Boldklub er ramt.

Klubben skriver på sin hjemmeside, at tre spillere er sendt hjem i karantæne, fordi de er i risiko for at være smittet med virussen. Det drejer sig om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Patrick da Silva.

Brøndbys Joel Kabongo, der er skadet og derfor ikke i spil til kamptruppen, er også sat i karantæne efter at have været i tæt kontakt med Thomas Kahlenberg.

De skal alle blive i deres hjem de næste 14 dage.

Årsagen er, at de alle var i kontakt med den tidligere topspiller Thomas Kahlenberg i forbindelse med seneste Superliga-rundes opgør mod Brøndby IF. Kahlenberg blev smittet med coronavirus på en nylig tur til Amsterdam.

Lyngby skriver, at ingen af de tre spillere endnu viser tegn på at være smittede. De er dog sendt i hjemmekarantæne af Styrelsen for Patientsikkerhed for at undgå yderligere smitte af sygdommen for en sikkerheds skyld.

Styrelsen og de to Superliga-klubber arbejder i øjeblikket på at opspore personer, som Thomas Kahlenberg har været i direkte kontakt med på det seneste. Det indebærer:

Håndtryk

Kram/knus

Siddet/stået sammen med ham i mere end 15 minutter på under to meters afstand.

Har man det, skal man kontakte Brøndby IF på telefon 3336 7999. Har man bare passeret Kahlenberg, skal man ikke kontakte klubben.

