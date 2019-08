Firmaets mand er bedre end nogensinde

Lasse Fosgaard er i gang med sin ottende sæson i Lyngby.

Den 32-årige allrounder har været med til lidt af hvert hos de kongeblå. Oprykninger, nedrykninger, bronzemedalje og en truende konkurs.

Men med Friends of Lyngby som ejere er der ro på uden for banen. Og det har påvirket præstationerne hos Fosgaard.

Lige nu virker han bedre end nogensinde.

- Den ro, der er skabt uden for banen, har betydet meget for os spillere. Der er ikke længere turbulens og mange andre ting, vi skal forholde os til. Vi kan fokusere på at præstere på banen, forklarer Lasse Fosgaard, der scorede det første mål i 2-0 sejren over Randers.

Han forlængede i sommer sin kontrakt frem til sommeren 2020 og på trods af de 32, er han ikke en af dem, der bliver trætte undervejs.

- Vi har udviklet os som hold og bevist vi kan spille med mod mange af holdene. Nu skal vi også til at hente point på udebane, forklarer Lasse Fosgaard.

Nicolai Geertsen, der spillede ungdomsfodbold i Lyngby, kom tilbage til klubben sidste år efter en tur i Norge. Han scorede det andet mål.

- Den historie vi gerne vil fortælle med sejren over Randers er, at firmaets mænd – Fosgaard og Geertsen – viser vejen for resten af vores hold. De går forrest på banen, siger cheftræner Christian Nielsen.

’Ingen ild i øjnene’

Thomas Thomasberg har efter tre nederlag i træk og ingen mål scoret i de tre kampe appelleret til spillerne om at se på sig selv.

- Det er noget rigtig lort. Vi må se på os selv og få noget fornyet energi og gejst, siger Randers-træneren.

Han kunne i søndagens 0-2 nederlag til Lyngby se til, at ingen spillere havde ’ild i øjnene’ eller viljen til at vinde.

- Vi skal kunne se og mærke, at det her betyder noget for os. Derfor skal vi nu finde noget energi frem og bevise, hvad vi kan, siger Randers-træneren, der håber, at Saba Lobjanidze fortsætter i klubben.

