Forhandlinger nu: Mesterklub vil ha' 20-årig dansker

Ifølge det norske medie VG forhandler Superliga-nedrykkerne med Bodø/Glimt om et salg af Magnus Warming

20-årige Magnus Warming kan i løbet af onsdag aften være fortid hos Superliga-nedrykkerne fra Lyngby.

Ifølge den norske avis VG forhandler klubben med Bodø/Glimt om et salg af det eftertragtede talent Magnus Warming.

Og der skal fart på forhandlingerne, for de norske mestre skal have lukket aftalen inden Kr. Himmelfartsdag.

Natten til torsdag lukker det norske transfer-vindue.

Den norske avis skriver, at der er tale om en handel til et tocifret norsk millionbeløb - altså minimum 7,3 millioner danske kroner,

Lyngby vil over for Ekstra Bladet ikke kommentere de eventuelle forhandlinger, men der er som regel ikke røg uden, at der er ild.

- Warming er et varmt navnt, som gør, at vi har travlt på gangene, siger Andreas Byder, der er administrerende direktør i Lyngby Boldklub A/S til Ekstra Bladet.

Angriberen Magnus Warming har i den igangværende Superliga-sæson spillet 27 kampe for Lyngby. Han har scoret fire mål og lagt op til et enkelt.