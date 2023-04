Frustreret Rømer: Jeg skal passe på, hvad jeg siger

Marcel Rømer var vred på VAR-dommerne efter søndagens nederlag mod bundrivalen AaB. Han indrømmer, at troen på overlevelse lider et knæk

I vinterpausen skulle man være på grænsen til naiv, hvis man troede på Lyngby som et Superliga-hold, når sidste runde fløjtes af i juni.

Dog har de kongeblå modbevist de fleste skeptikere, og hvis de havde formået at slå AaB i dag ville der kun være tre point op til overlevelse.

Sådan gik det dog ikke, og ifølge anfører Marcel Rømer er det VAR-dommernes skyld, at Lyngby nu er blevet overhalet indenom i nedrykningskampen af AaB.

Enorm frustration

- Jeg skal passe på, hvad jeg siger lige nu. Jeg synes, det er svært og problematisk, at vi har en betydningsfuld kamp, som giver afgjort af et VAR-rum, som ikke kan mærke kampens intensitet.

Kampen var en tæt og låst omgang, hvor de helt store chancer var en mangelvare, og derfor gør nederlaget ekstra ondt.

- Vi leverer en voldsomt god præstation, så det er enormt frustrerende, siger Marcel Rømer efter kampen.

Hak i troen

Lyngby-anføreren, som ellers har optimist i håbet om overlevelse, mærker nu, at nedryknings-spøgelset kryber sig tættere på.

- Troen på overlevelse får et hak, og vi må have lidt ondt af os selv i dag. I morgen må vi rejse os, for jeg tror ikke, det er ovre, men tre point i dag, eller som minimum et, havde lunet.

Lyngby har nu seks point op til AC Horsens på tiende-pladsen, hvor konkurrenterne fra Nordjylland har fire point op til AC Horsens.

