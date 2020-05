Går amok i pølse-rus: Køber mere end et ton

Lyngby Boldklub har omsat for over 100.000 kroner på at sælge deres famøse stadionplatte til sine fans

Der er fortsat lange udsigter til grillede stadionplatter og tilskuere på lægterne, men i Lyngby Boldklub har man fundet en helt særlig metode at løse problemet på.

Superligaklubben har nemlig solgt over et ton af deres famøse og ikke mindst legendariske Lyngby-pølse, der gennem årene har været landskendt for at være en af Danmarks bedste stadionplatter.

Og så tænker du måske. Hvordan kan man sælge et tons pølser til fans? Svaret skal findes i, at klubben har lavet såkaldte 'familiepakker,' hvor fans af de Kongeblå har kunnet købe en støttepakke og samtidig modtage 33 pølser.

Hos Lyngby er man overvældet over den store interesse for klubbens pølse.

- Vi har prøvet at genskabe stadionoplevelsen så godt, som vi nu kunne, så vores tilgang har været at sælge familiepakker med Lyngby-pølser i, så folk selv kan komme og hente dem og tænde op for grillen hjemme i haven, når de skal se kampen på mandag mod FCK, siger Lyngbys kommunikationschef, Kristian Maimann, til Ekstra Bladet.

Tribunerne er tomme, men Lyngby har alligevel solgt over et ton af klubbens legendariske stadionplatte. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Og det er ikke småpenge, som Lyngby har tjent på at sælge deres famøse stadionpølse. Faktisk har klubben omsat for mere end 100.000 på deres pølsesalg.

- Vi har afsat omkring 200 familiepakker, og så har vi solgt 180 af de store 5kg kasser.

- Vi har nok omsat for ca. 100.000 kr., og det er mange penge for en lille klub som Lyngby. At vi har kunne sælge et ton pølser, det er lidt vildt, og vi har haft rigtig travlt de sidste par dage.

Regner med større salg

Pølsefesten ser dog ikke ud til at stoppe lige foreløbig. Hos Lyngby regner man nemlig med, at salget af Lyngby-pølsen vil fortsætte lidt endnu, så længe der ikke kan komme fans på stadion.

Det kræver dog, at leverandøren også kan følge med i det opskruede tempo, når det går stærkt med salget af den saftige platte.

- Vi håber på det. Det er Öxneholm, der leverer pølsen til os, og de skal også lige have lov at trække vejret, for vi har ryddet lageret fuldstændigt. Pølsen er også ude i detailhandlen lokalt, og efterspørgslen er stor. Men det her viser os jo bare, at der stadig er stor interesse omkring Lyngby og fodbolden samt de traditioner, der nu følger med en Superligakamp.

- Jeg tror, der er flere danskere, der kan nævne Lyngby-pølsen, end de kan nævne Lyngby-spillere, så pølsen er meget vigtig for os. En stor del af oplevelsen af at komme på stadion er jo også at kunne få pølserne. Vi sælger rigtig mange pølser til hjemmekampene, så det betyder rigtig meget for vores brand og vores produkt, lyder det fra Kristian Maimann.

Lyngby Boldklub lægger ud med et stort opgør mandag aften mod FC København på Lyngby Stadion. Det bliver dog naturligvis uden de faste vante rammer med fyldte tribuner og stemning på lægterne.

Den berømte stadionplatte kan blandt andet købes her:

