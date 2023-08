Han rejste sig og sagde undskyld

Kolbeinn Finnsson rejste sig og undskyldte direkte over for sine holdkammerater.

Islændingen tog ordet i omklædningsrummet efter det tåbelige røde kort og beklagede over for både holdkammerater og trænerstaben, han var blevet smidt ud i 0-3 nederlaget mod Brøndby.

- Kolbeinn er den første til at rejse sig og undskylde. Det viser, at han gerne tager ansvar, og hvem han er. Han er aldrig bleg for at tage ansvar, siger cheftræner Freyr Alexandersson, der mente, at udvisningen var afgørende for udfaldet af opgøret.

Kolbeinn Finnsson fik to gule kort og blev udvist. Det ændrede kampen på Brøndby Stadion. Foto: Kenneth Meyer

- Kolbeinn satte os i en dårlig situation, men vi skal nok rejse os og hjælpe ham videre herfra, siger cheftræneren.

Hovedpersonen følte heller ingen grund til at pakke tingene ind, da han kom ud fra badet.

- Jeg er slet ikke tilfreds med mig selv. Det var en dum beslutning fra min side. Jeg må lære af det her. Jeg må tage ansvar for det, der skete, siger Kolbeinn Finnsson.

Han havde fået gult før pausen for et frispark og så rødt med sit andet gule kort, da han sparkede bolden væk.

- Jeg må lære at spille på en anden måde, når jeg allerede har fået et gult kort, tilføjer han.

Nu må Finnsson sidde ude med karantæne søndag, når modstanderen er Randers.