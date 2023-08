Har fået mange tilbud: Nægter at sælge til udlændinge

Ekstra Bladet har talt med Lyngby Boldklubs direktør, Andreas Byder, om at sælge klubben. Han fortæller her om betingelserne

Der er enorm interesse for at købe Lyngby, men ejerne, Friends of Lyngby, har besluttet ikke at sælge aktiemajoriteten til hverken danskere eller udlændinge de næste år

Fire af klubberne i Superligaen er på udenlandske hænder - Vejle, FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby, men det kommer ikke til at ske foreløbig i Lyngby.

Klubbens ledelse og bestyrelse har truffet en principbeslutning om, at man hverken vil sælge aktiemajoriteten til et dansk eller udenlandsk ejerskab de næste tre, måske fire år.

- Vi beholder aktiemajoriteten i Friends of Lyngby, indtil stadion er bygget færdig, siger direktør Andreas Byder. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Ejerne bag Lyngby Boldklub har besluttet, at vi ikke vil sælge 51 procent af aktierne til en dansk eller udenlandsk rigmand de næste mindst tre år.

- Vi vil gerne sidde bag roret, indtil stadionprojektet er færdigbygget i 2026. Så får vi det projekt, vi vil have, siger klubbens direktør, Andreas Byder, til Ekstra Bladet.

Men det er ikke, fordi der ikke har været muligheder for Friends of Lyngby, der er ejerkredsen i klubben, til at sælge Superliga-klubben med økonomisk gevinst.

Annonce:

- Vi har været i realitetsforhandlinger med fem udenlandske investorer, men vi vil ikke sælge klubben på nuværende tidspunkt, siger direktør Andreas Byder. Foto: Axel Emil Hammerbo

- Vi har haft rigtig mange muligheder for at sælge klubben. Der har været samtaler med mere end 20 interesserede.

- Konkret har vi haft fem bud, hvor vi har ført en tæt dialog med dem. I alle tilfælde har der været tale om udenlandske investorer. Inden for de seneste måneder har der været tætte samtaler med to mulige investorer.

- Alle er blevet afvist, fordi det ligger os meget på sinde at bygge det stadion, som skal være til gavn for hele byen. Nu har vi i ejerkredsen kæmpet i fem år, så vi skal gøre arbejdet færdigt, siger Andreas Byder og slår fast:

- Den dag vi giver klubben videre, skal vi være helt sikre på, at klubben bliver behandlet med respekt for værdierne og kulturen. Lyngby skal føres videre i den rigtige ånd. Og der skal passes på den historie, som Lyngby har skabt over 100 år, siger Andreas Byder.

Annonce:

- Jeg er ikke direktør i klubben, hvis den bliver overtaget af udenlandske investorer, siger Andreas Byder, der selv er en del af investorgruppen bag Friends of Lyngby. Foto: Axel Emil Hammerbo

En af dem, der ville købe sig ind i Lyngby, var Pacific Media Group. Det var tilbage i 2019, at der var tæt dialog. De endte i stedet med at købe Esbjerg. Og det er mildest talt ikke gået særlig godt.

- Når jeg ser, hvad der er sket i klubber som Esbjerg, Fremad Amager og Jammerbugt, der alle har haft udenlandsk ejerskab, må jeg erkende, at sporene i sandhed skræmmer.

- Vi har besluttet, vi gerne vil have investorer ind i Lyngby, men vi vil beholde nøglerne og Friends of Lyngby som majoritetsejer. Vi har potentielle investorer i kikkerten. Dem skal vi i forhandlinger med i løbet af det kommende halvår.

Tochi Chukwuani er efterspurgt, og han kommer ikke til at opleve det nye, ombyggede stadion. Foto. Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Det kan både blive danskere og udlændinge. Det er bare altafgørende for os, at vi ikke giver slip på 51 procent af ejerskabet, pointerer Andreas Byder.

Han var en af dem, der i 2018 var med til at redde Lyngby fra en truende konkurs.

Friends of Lyngby blev stiftet af primært lokale forretningsfolk med et bankende hjerte for Lyngby. I dag er der 22 medlemmer af Friends of Lyngby plus 4 aktive fodboldspillere. De har i løbet af fem år investeret i niveauet 50 millioner kroner i klubben.

Annonce:

- Jeg er her kun, så længe Friends of Lyngby bestemmer. Jeg er ikke direktør, hvis der en dag langt ude i fremtiden kommer en anden investor, der sætter sig på aktiemajoriteten, påpeger Andreas Byder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Gør kæmpe forskel for os

Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for Lyngby, når et nyt stadion står færdigt. Formentlig i 2026.

Til november skal lokalplanen i høring over otte uger, og første spadestik til ungdoms- og seniorboliger samt det nye stadion bliver taget i begyndelsen af 2025.

- Det her kommer til at gøre en kæmpestor forskel for Lyngby i fremtiden, siger direktør Andreas Byder og uddyber:

- Vi har en forventning om, at vi kan fordoble vores kommercielle indtægter fra et niveau i dag på 23 millioner kroner.

- Når et ungt talent i dag skal vælge mellem Lyngby, FCK, Brøndby eller FCN, så vinder vi altså ikke på faciliteter.

Annonce:

Lyngby Stadion skal ombygges, og det kommer til at give klubben en stor fordel. De forventer at fordoble de kommercielle indtægter. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- De stærkt forøgede indtægter vil sikre, vi kan være med i kampen om de unge talenter, vi kan opgradere vores talentudvikling, holde på spillerne og sikre endnu bedre trænere, forklarer Lyngbys direktør.

Der bliver kun plads til 6500 tilskuere på det nye stadion i Lyngby, der bliver et lukket stadion kun med siddepladser.

- Det ser vi bestemt som en fordel. Vi ser gerne, at det skal være lidt eksklusivt at komme på Lyngby Stadion. Her og nu har vi ingen problemer med at ramme 5000 tilskuere i snit.

- Drømmen for os er jo, at vi når derhen, hvor man ligger i kø for at sikre sig et sæsonkort til Lyngby, siger Andreas Byder med et skævt smil.

Friends of Lyngby, der ejer klubben, skal eje stadion, men det er langtfra sikkert, at man også skal eje de 42 senior- og 188 studieboliger, der skal opføres i hver sin ende af det nye Lyngby Stadion.

Det er håbet, at det nye Lyngby Stadion kan stå færdigt i 2026.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

--------- SPLIT ELEMENT ---------