Henter udlandsprof til Superligaen

Efter ni år i udlandet i klubber som Zulte Waregem, KRC Genk og Dynamo Dredsen vender backen Brian Hamalainen hjem til Danmark.

Det er ikke en hvilken som helst spiller, for den 31-årige forsvarer har fået sin fodboldopdragelse i klubben og er siden blevet ejer af den - via sit engagement i Friends of Lyngby.

Han skriver en to-årig kontrakt med klubben, og aftalen vil blive annonceret inden længe.

Trods den tidlige tur til det store udland nåede venstrebacken at spille over 100 kampe for Lyngby.

Han forlængede ikke sin kontrakt med Dynamo Dresden, og for en måneds tid siden kom det frem, at han trænede med sin hjerteklub.

- Det er selvfølgelig en speciel situation, at jeg som ejer træner med førsteholdet. Men jeg skal ikke behandles anderledes end de resterende spillere, hvilket også er den ydmyge og professionelle del af Friends of Lyngby-projektet, jeg faldt for, for sådan har jeg altid oplevet klubben, fortalte Hamalainen dengang.

