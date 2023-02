Hvad sker der? Sprøjtemaler græsset

Er græsset grønnere i februar på de danske fodboldstadions end i din egen baghave?

Ja, er det korte og præcise svar.

Men der er faktisk en ganske god forklaring på, hvorfor vi allerede her i februar kommer til at opleve grønne plæner, når Superligaen skydes i gang

For der bliver arbejdet på en ganske speciel måde med banerne. I hvert fald i Lyngby, der har forårspremiere mod topholdet søndag mod FC Nordsjælland.

Græsset er lidt grønnere søndag, når Lyngby møder FC Nordsjælland, fordi Lyngby har sprøjtet plænen med en grøn farve. Foto: Jens Dresling.

På Lyngby Stadion sprøjtemaler man faktisk græsset, så det bliver mere grønnere.

- Når man nu har besluttet at spille fodbold i februar, hvor banerne slet ikke er klar, så er man på en eller anden måde nødt til at manipulere med græsset, forklarer Kenneth Roldhave, der er groundmand på Lyngby Stadion.

Han uddyber:

- Vi gøder plænen og bruger en grønlig farve, som medvirker til at græsset bliver mere grønt. Det gør vi udelukkende for at få banen til at optage mere sollys på den her årstid, pointerer han.

Man skal helt frem til slutningen af marts før græsset for alvor begynder at gro.

- Det her er slet ikke noget nyt på de danske fodboldstadions. Jeg kender flere andre steder, hvor man benytter sammen princip for at få til at optage mere sollys, understreger han.

På to af banerne i Superligaen er det ikke nødvendigt at hive sprøjtemaskinen frem for at gøre græsset grønnere. Både i Silkeborg og i Farum har man kunstgræs.