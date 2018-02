Ikke til salg: Landsholdsspiller spytter penge i Lyngby

LYNGBY (Ekstra Bladet): Lørdag eftermiddag tikkede en besked ind hos den nye direktør i Lyngby Boldklub, Birger Jørgensen.

Endnu en ville være med i ejerkredsen ’Friends of Lyngby’. Der var tale om en god, gammel ven af klubben, der ikke har glemt, hvor han blev formet som fodboldspiller og menneske.

’Jeg skal være med. Ringer efter kampen’, stod der i beskeden til Jørgensen, som blev sendt fra Andreas Bjellands telefon kort før Brentfords kamp mod Preston.

- Det siger meget om Andreas, sagde Lyngby-direktøren, der de seneste dage har fået flere af sådanne beskeder.

Lyngby har mange venner, og også under opgøret mod Brøndby meldte flere interesserede sig, så den lokale investorgruppe ifølge Birger Jørgensen er gået fra ti til nu at være ’en 13-14 stykker’.

Brentfords Andreas Bjelland (i midten) ønskede at blive en del af den nye ejerkreds i Lyngby. Foto: Lars Poulsen

- Det er så fedt, at vi har undgået konkurs med en masse gode menneskers hjælp og arbejde. Og det arbejde fortsætter, sagde Birger Jørgensen, der i en årrække har været i klubben og nu igen får en endnu mere central rolle.

Ikke til salg

For nogle dage siden var man klar til at sælge til nærmest hvem som helst bare for at undgå en konkurs.

Nu er situationen ændret i Lyngby, og til salg-skiltet er blevet pillet ned.

- Klubben er ikke til salg. Nu har vi lige købt den og skal tænke os om. Vi kommer ikke til at vælte os i penge, men der er det, der skal være, indtil man enten kan gå den ene eller den anden vej.

En af vejene hedder Aston Villa, der tirsdag skal til møde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sammenhold i Lyngby. Foto: Jens Dresling/Politiken

Birger Jørgensen & co. skal også tale med den engelske klub, men Aston Villa ejer ingen dansk Superliga-klub, når de rejser tilbage til Birmingham.

- Vi skal ikke sælge noget. Nu skal vi lige sunde os, og så skal vi have lagt en plan os, der er omkring det her.

- Derefter kan det være, at klubben kommer til salg, og så skynder vi os langsomt. Der er fire seriøse henvendelser, men nu har vi valgt, at det er den her gruppe, vi er, sagde Birger Jørgensen, der glædede sig over de kongeblås indsats mod Brøndby.

Store konsekvenser

De var oppe mod overmagten, men viste det Lyngby-hjerte, som skal bære klubben igennem.

- Jeg så folk kæmpe alt, hvad de kunne. Det var fantastisk, sagde Lyngby-direktøren.

Det rakte ikke til point, og selv om Superliga-eksistensen er sikret uden for banen, kan det komme til at knibe på banen.

Det finansielle mareridt under den tidligere ejer, Hellerup Finans, har haft store konsekvenser denne vinter.

Mikkel Rygaard, Bror Blume, Casper Højer Nielsen, nyindkøbet Simon Strand og unge Oliver Kjærgaard er smuttet, og spilleflugten har efterladt træner Thomas Nørgaard med en smal trup.

Lyngbys trup er slanket efter konkurstruslen, og de havde det svært mod Brøndby. Foto: Jens Dresling/Politiken

Han råder lige nu kun over 16 markspillere – inklusive den skadede anfører Mathias Tauber.

- Heldigvis er dem, jeg har tilbage, ikke blevet dårligere spillere.

- De har været igennem en turbulent periode og skal lige ha’ lov at lande på fødderne igen, sagde Thomas Nørgaard efter det ærefulde nederlag til det hold, som ifølge Lyngby-træneren er de kommende mestre.

Det er præmissen

- Det stinker lige så meget af pis som altid at tabe, men der var der nogle spillere her i Kongens Lyngby, der vandt nogle hjerter.

- Vi har en god gruppe, som er klar på at levere. Det giver mig al mulig håb for fremtiden, sagde Thomas Nørgaard, der muligvis vil forsøge at hente transferfrie spillere til sin ramte trup:

- Det er ikke, fordi vi skal bruge en masse penge, men vi må se, hvor mange vi har til rådighed - og hvad der rører sig omkring os.

- Man kan ikke forberede sig på at miste så stor del af truppen og stå i konkurstornado, men når det sagt, så er det præmissen. Jeg er ansat til at træne dem, jeg har, og dem koncentrerer jeg mig om, lød det fra Lyngby-træneren.

Andreas Bjelland ville sikkert også på den front gerne have hjulpet sin tidligere klub, men Lyngby må i første omgang ’nøjes’ med hans penge i jagten på en bedre fremtid ...

