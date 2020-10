- Jeg følger ikke mine spillere på Instagram

Det væltede ind med regnbueflag på Lyngby-spilleren André Riels Instagram efter han i en Superliga-kamp mod SønderjyskE blev udvist for homofobiske kommentarer – og Riels reaktion derpå blev ikke modtaget vel

André Riel blev tildelt tre ekstra spilledages karantæne for sine homofobiske tilråb mod SøndejryskE-spilleren Stefan Gartenmann i de døende minutter af 2-2-opgøret mellem Lyngby og SønderjyskE 4. oktober.

Lyngby-angriberen skulle ifølge dommerens indberetning fra kampen være kommet med to homofobiske kommentarer – ifølge dommer Jakob Kehlet skulle Riel bl.a. have råbt ‘Rejs dig op, din fucking homo!’ til Gartenmann.

Siden har Riel selv i en udtale på klubbens hjemmeside undskyldt for sit sprogbrug og accepteret sin straf på i alt fem spilledages karantæne – da det røde kort samtidig udløser to karantænedage.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andre Riel så rødt for homofobisk kommentar. Foto: Lars Poulsen

Væltede ind med regnbueflag

I kølvandet på de homofobiske kommentarer blev André Riels bombarderet med regnbueflag på sin Instagram-profil – et ifølge Ekstra Bladets oplysninger koordineret tiltag fra homo-miljøet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Efter homo-tilråb: Spammes med regnbueflag

Som et modsvar – der mest af alt virker som en trodsig reaktion – kvitterede Riel med en såkaldt Instagram-story, hvor han poserede med lyserød læbestift og blå øjenskygge (formentlig et Instagram-filter) samt teksten: ‘Tak for alle jeres beskeder og kommentarer – I LOVE IT!’.

Imens faldt ordene fra en ukendt stemme: ‘Ad! du kan godt lide det André.’

Artiklen fortsætter under tweetet..

Vakt forargelse

En reaktion, der bragte flere brugere på Twitter op i det røde felt. Provokation eller ej, så blev reaktionen, der ganske vist faldt før dommen fra Fodboldens Disciplinærinstans, ikke modtaget særlig godt.

Efter søndagens 2-3-nederlag på udebane til Vejle Boldklub spurgte Ekstra Bladet bl.a. ind til Riels reaktion på Instagram og dommen på fem spilledages karantæne.

- Vi står bag den beslutning (fra Fodboldens Disciplinærinstans, red.), der er truffet. Det har vi gjort lige fra starten – vi accepterer de ting, der er sket. André tager sin straf, og derfor var han heller ikke med i dag, sagde Lyngbys cheftræner Christian Nielsen.

- Har du en kommentar til hans ageren på Instagram med lyserød læbestift og regnbueflag – kan det ikke opfattes som en provokation?

- For at være helt ærlig, så er det faktisk ikke noget, jeg har set. Det kan jeg ikke kommentere på.

- Var de homofobiske kommentarer i kampens hede blot en enlig, uheldig svale – eller bliver det også brugt til træning eksempelvis?

- Nej, det gør det ikke. André har sagt den her ene kommentar, som vi allesammen ved, hvad er. Jeg håber da, det er en engangsforestilling. Der er ikke andre, der har sagt noget tilsvarende, og der er ikke sket noget til vores træninger.

- André er god fyr med ganske gode værdier, og nogle gange ryger der en finke af fadet, og det er der gjort her. Han har taget sin straf, længere er den i princippet ikke.

- Så hans ageren på Instagram har ikke givet anledning til yderligere snak med André Riel?

- Jeg følger ikke mine spillere på Instagram – så jeg ved ikke, hvad han lægger op. Jeg er hans træner og ikke én, der følger hans Instagram-profil. Jeg ved ikke, hvad han lægger op, men det må stå for hans egen regning, sluttede Christian Nielsen.

Christian Nielsen vil ikke forholde sig til André Riels opførsel på Instagram. Foto: Lars Poulsen

Derfor røg han ud: - Din fucking homo

Anklager dommer for løgn: Dét sagde jeg ikke