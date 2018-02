Kaos før lukketid: Kun dette kan redde Lyngby

Pengemanglen er så akut i Lyngby, at der ikke er råd til flere Aston Martin, men fremtiden kan hedde Aston Villa.

Den slumrende fodboldkæmpe fra Birmingham står lige nu som den mest realistiske redningsplanke for Lyngby Boldklub, inden det hele går i baljen.

Ekstra Bladet har talt med flere personer, der er involveret i bestræbelserne på at redde den kriseramte Superliga-klub, og der lyder samstemmende positive meldinger omkring muligheden for at finde en holdbar løsning.

Personer fra ejerkredsen bag den engelske klub afleverede sent fredag et såkaldt ’letter of intent’ – en hensigtserklæring, hvor interessen for at overtage klubben blev lagt fast.

Se de unikke billeder: Kom med bag facaden i AGF

Interessen fra Championship-klubben kommer imidlertid på et kritisk tidspunkt i det økonomiske kaos omkring klubben. Ved midnat i dag udløber det påkrav på udbetaling af løn, som spillertruppen har fremsat.

Lønnen kommer ikke. Så meget står klart, og det betyder, at spillerne fra i morgen frit vil kunne skrive kontrakter andet sted.

Torben Jensen appellerer imidlertid til truppen om at udskyde påkravet om løn for at give fred til forhandlinger.

Deadline ligger imidlertid fast. Det store spørgsmål er til gengæld, om der er spillere, der vælger at benytte deres ret til at skifte klub.

Det bliver den helt store gyser i Lyngby.

Simon Strand kom til Lyngby i vinter, men når næppe en officiel kamp for de kongeblå. Foto: Lyngby-boldklub.dk

Svenske Simon Strand er netop kommet til klubben, men har ikke en gang fået sin første løncheck.

Landsmanden Mohamed Saied står i samme situation efter ankomsten fra Colorado. Backen Casper Højer Nielsen afviste Lyngby at slippe til AGF, selv om han har en aftale i Smilets By fra sommer.

Og så er der angriberen Mayron George, der er på lønningslisten i Randers FC, men udlejet til de kongeblå.

Spillertruppen får i løbet af i dag testet solidariteten, samtidig med at Torben Jensen skal lappe sin totalt gennemhullede troværdighed over for truppen.

Spillerne har så mange gange set finansmandens gyldne løfter blive til intet. Han har ingen troværdighed i truppen.

Den seneste uge er et prima eksempel. Onsdag 31. januar 2018 meldte Torben Jensen ud over for spillertruppen, at en aftale med en investor kunne lukkes før midnat … dagen sluttede imidlertid med, at samtlige funktionærer i klubben blev opsagt.

Og sådan har det ene flotte løfte taget det næste, men intet er sket.

Det kan snart være slut med Superliga-fodbold i Lyngby. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Lyngby Boldklub har været til salg i mere end to år. Intet er sket. Spillerne har sikret oprykning, har sikret bronze, har sikret Europa League. Den sportslige succes gav Torben Jensen og Hellerup Finans et straffespark uden målmand – aktie-bolden røg bare ikke i kassen.

Derfor er det svært for spillertruppen at tro på Torben Jensens velsmurte tungebånd.

Således har han endnu til gode at fremlægge den hensigtserklæring fra Aston Villa for spillertruppen.

Unikke billeder: Kom med helt ind i det inderste af Brøndby Stadion

Den engelske klub ejes af kinesiske Tony Xia, og klubben har på det seneste været meget åbne omkring sin interesse i at købe en udenlandsk klub.

- Styrkelsen af Aston Villas profil i udlandet er noget, vi er opmærksomme på. Det er noget, vi er på udkig efter. Jeg har allerede haft flere samtaler med grupper i Europa, sagde Aston Villas direktør Keith Wyness for nylig til Birmingham Mail.

Ud over Aston Villa er eneste seriøse bejler til Lyngby på nuværende tidspunkt en gruppe af lokale investorer, som det forsøges at samle til en enhed.

Men antallet af personer involveret og de beskedne midler, der er i spil, gør den mulighed til en mindre attraktiv.

Turneringschef: Det betyder Lyngby-konkurs for Superligaen