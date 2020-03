Karantæneramt spiller: Opfordrer til lukning af Superligaen

Den tidligere Brøndby-spiller og nuværende Lyngby-spiller Patrick da Silva mener, at Superligaen skal sættes på pause. Det fortæller han til Tipsbladet, efter han selv er sendt i 14 dages coronakarantæne.

- Jeg forstår det ikke helt. For mig giver det ikke mening. Jeg fik at vide, at alle kommer til at få virussen, og man kan ikke stoppe den. Så sagde jeg: 'Kan jeg ikke bare tage til træning? Jeg har ikke nogen sympotomer.' Men de vil gerne holde smitten nede, så den først spreder sig til sommer, hvor der er mindre sygdom i omløb, siger han til mediet og uddyber, at han håber, at Superligaen bliver sat på standby, eller kampene bliver rykket.

Ifølge Tipsbladet er da Silva endt i karantæne, da han har talt med Thomas Kahlenberg, der er blevet smittet med coronavirus. De to talte sammen i to minutter ved weekendens kamp mellem Lyngby BK og Brøndby IF.

Ud over da Silva er tre andre spiller sendt i 14 dages karantæne. Her er der tale om Martin Ørnskov, Kasper Jørgensen og Brøndbys Joel Kabongo.

Thomas Kahlenberg ramt af coronavirus

Intet stop endnu

Afsløringen af, at Thomas Kahlenberg har fået konstateret, at han er ramt af coronavirus, får ikke i første omgang Divisionsforeningen til at reagere med aflysninger af kommende Superligakampe – eller beslutning om at kampene i givet fald kan afvikles uden tilskuere, som man har set det i bl.a. Italien.

- Det har vi ikke grundlag for at sige lige nu. Vi har den position, at vi tæt følger myndighedernes anbefalinger, og der er ikke noget, der lige nu er ændret. Derfor spiller vi som planlagt, siger turneringschef Peter Ebbesen fra Divisionsforeningen.

- Men myndighederne kan vel hurtigt ændre indstilling?

- Det er klart, at billedet hurtigt kan ændre sig, og derfor følger vi selvfølgelig også situationen løbende og følger de anbefalinger, Sundhedsstyrelsen kommer med, siger Peter Ebbesen til Ekstra Bladet.

Fire Superliga-spillere i coronakarantæne