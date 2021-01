Kontrakten revet over

Lyngby siger farvel til angriberen André Riel.

Superligaklubben skriver på sin hjemmeside, at parterne er blevet enige om at rive aftalen i stykker.

31-årige Riel spillet halvandet år i Lyngby, men har kun sjældent fundet vej til måltavlen.

I 25 superligakampe for klubben er det således blot blevet til tre scoringer for angriberen.

Ifølge Lyngby-direktør Andreas Byder er den manglende spilletid i indeværende sæson årsag til bruddet.

- André kom til Lyngby i sommeren 2019 og bidrog til, at vi klarede skærene i sommer i Superligaen.

- Siden er det ikke blevet til så meget spilletid, og vi er derfor i fællesskab blevet enige om, at det er det bedste for begge parter, at kontrakten ophæves, så André kan komme videre i sin karriere. Vi ønsker ham det bedste og held og lykke med fremtiden, siger han til Lyngbys hjemmeside.

Artiklen fortsætter under billedet...

André Riel er færdig i Lyngby. Foto: Jens Dresling

Den tidligere FC Helsingør- og AGF-angriber ser frem til at finde en ny klub.

- Jeg har haft en god tid i Lyngby Boldklub og har været glad for både mine holdkammerater og de folk, der er i klubben til hverdag. Jeg mener, det er på tide at skulle noget andet, og det glæder jeg mig meget til, siger André Riel.

André Riel var i søgelyset i efteråret, efter at han havde råbt homofobiske ord efter en spiller fra Sønderjyske.

Ifølge dommer Jakob Kehlets indberetning råbte Riel 'Rejs dig op, din fucking homo', hvorefter han fik det røde kort.

Efterfølgende på vej ud af banen råbte Riel ifølge dommeren: 'Jeg er ligeglad - han ER en fucking homo'.

Riel blev straffet med fem spilledages karantæne af Fodboldens Disciplinærinstans.

