Lyngby-anfører ramt af tragedie: Har mistet sin kone

En frygtelig tragedie har ramt Lyngby-anfører Marcel Rømer.

Mandag gik den 30-årige midtbanespillers kone, Cecilie, således bort.

Det bekræfter Lyngby Boldklubs administrerende direktør, Andreas Byder, over for Ekstra Bladet og flere andre medier.

- Vi kan desværre bekræfte den helt forfærdelige besked om, at Marcel i mandags har mistet sin hustru Cecilie. Alle vores tanker går til Marcel, parrets to børn og hele familien, der har mistet. Det er en helt uvirkelig situation, som vi alle sammen kan sætte os ind i, og som gør rigtig ondt på alle i klubben.

Direktøren beder nu om, at han og familien får ro i den meget svære tid.

- I denne dybt ulykkelige situation har vi selvfølgelig tilbudt Marcel og familien al den hjælp og støtte, de overhovedet har brug for. Men det vigtigste er, at Marcel og familien får al den tid, ro og plads, som de har behov for. Det håber vi at fans, medier og andre interessenter vil respektere i denne svære tid.

Marcel Rømer har også selv delt den tragiske nyhed i et opslag på sine sociale medier. Her skriver han:

- 28. februar gik mit livs kærlighed tragisk bort. Tak for al den kærlighed, der allerede er sendt vores vej - og ligeså meget tak for den kærlighed, der fortsat bliver sendt.

- Sille. Mit hjerte er knust. Det her skulle aldrig ske. Det her fortjener du ikke. Lige nu tænker jeg på alle de drømme og mål, vi havde som par og som familie, som vi aldrig nåede. Det gør ondt at tænke på. Det gør ondt at tænke på, at dine dejlige børn ikke skal vokse op med deres fantastiske mor - men du skal vide, at alt hvad jeg foretager mig af valg fremover bliver med henblik på at gøre dig stolt.

- Dine børn er i gode hænder, og vi har venner og familie omkring os til at støtte os. Planen om at blive gamle sammen, se vores børn blive store og stifte familie sammen holdt ikke. Men du skal vide, at jeg hellere har ville tilbringe de seneste 13,5 år sammen med dig end 100 med enhver anden. Jeg elsker dig enormt, og det vil jeg altid gøre. Til vi ses igen.

Cecilie Dolberg Rømers arbejdsgiver Ret&Råd Slagelse & Næstved omtaler også dødsfaldet på deres hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vi mandag den 28. februar 2022 mistede vores kære kollega, advokat Cecilie Dolberg Rømer, der pludseligt gik bort grundet formodet hjertetilfælde. Dette berører os alle dybt, men ikke mindst går vores tanker til Cecilies mand og deres to børn, skriver de og fortsætter:

- Cecilie var en meget afholdt og hjertevarm kollega, der brændte for sit fag og gerningen som advokat, og hendes lys er på uforståelig vis blevet slukket alt for tidligt.

Marcel Rømer kom til Lyngby i 2019 og har tidligere tørnet ud for HB Køge, Viborg og Sønderjyske.