Lyngby-boss bekræfter salg: Følg med i næste uge

Lyngbys unge midterforsvarer Lucas Hey blev tidligere på ugen afsløret som meget tæt på et skifte til lokalrivalerne fra FC Nordsjælland - og selvom Lyngbys sportschef, Nicas Kjeldsen, ikke vil ind på den kommende klub, så erkender han, at spilleren nu skal videre.

Det fortæller han om i et interview med Discovery+.

- Jeg tror i hvert fald, at det var hans sidste kamp, og så må I nok følge med i medierne i de næste par dage, siger han og fortsætter.

- Det er klart, at Lucas har gjort det så godt længe, at han længe har været på rampen, og ja, jeg sagde det også før. Jeg tror, at det her er Lucas' sidste kamp, lyder det fra Nicas Kjeldsen, som tror på, at han bliver præsenteret i en ny klub i den kommende uge.

En 'late bloomer'

Dernæst fortæller han, at Hey har været en 'kongehistorie' for en late bloomer, der kom lidt sent ind på deres akademi, hvorefter han havde tålmodighed i efteråret, og efter tre eller fire kampe spillede han fast resten af sæsonen.

Endelig kommer Lyngby-sportschefen ind på det forløb, som der har været hen over sommerens transfervindue.

- Hvis der skal en handel til, og hvis det bliver Nordsjælland, så er det jo en beslutning af, hvad Lucas vil, og hvem der vil betale prisen. Lucas har ikke været billig i det her vindue. Han har gjort det rigtig godt for os, fortæller Kjeldsen.

Søndag ydmygende Hey og Lyngby desuden FCM i det, som nok blev hans sidste kamp for de kongeblå i denne omgang.