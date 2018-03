Lyngby-dialog med udlændinge på standby

Både Aston Villa og Club Brugge viser stadig interesse for at købe Lyngby, men som investor Mads Byder formulerer det, så vil de hellere give 10 kr for et færdigt produkt frem for 2 kr. for et produkt, der er i gang med en oprydning

Planerne om et samarbejde eller et direkte salg af Lyngby til en større udenlandsk klub er på ingen måder skrinlagt. Aston Villa-toppen besøgte Lyngby for én måned siden og kontakten er stadig intakt.

Ligesom der også er en forbindelse til den belgiske topklub Club Brugge. Men det er bare ikke aktuelt her og nu at lave en større samarbejdsplan, fordi Lyngby lige er blevet reddet og investorerne er i gang med at lægge planer for fremtiden.

- Vi er gået fra en redningsplan til en forretningsplan. Det er meget mere interessant med de drøftelser, når vi har ro på vores projekt. De har sagt til os, at de heller vil give 10 kr. for produktet frem for to kr. for noget, vi er i gang med at rydde op i, forklarer Mads Byder, der er en af investorerne.

Han uddyber:

- De udenlandske klubber har større interesse i at tale med os om fire-fem måneder. De vil gerne se en strategiplan, og det arbejder vi på. Der er slet ingen tvivl om de kommer igen. Men de vil hellere snakke med os, når der ligger en klar og færdig plan. Det forstår vi godt, påpeger han.

De har reddet Lyngby Investorerne, der kalder sig Friends of Lyngby, består af:



Karsten Hjarsø

Jens Jensen

Mikkel Bo Jensen

Mads Byder

Tommy Petersen

Frederik Heegaard

Birger Jørgensen

Kurt Bo Jensen

Jan Poulsen

Lars Bendixen

Andreas Bjelland

Thomas Kofoed Hansen

Erik Frikke

Leif Rørbøl

Henrik Blom

Luca Burmeister

Jørgen Spange

John Lindgaard

Henrik Schimming

