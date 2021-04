Lyngby-direktør: - Vi drikker et halvt glas champagne

Torsdag aftens politiske beslutning om at arbejde videre på at sende stadionbyggeriet i Lyngby i udbud får klubejerne til at smile - men kun halvt

Rygterne er løbet hurtigt på det seneste - den politiske opbakning til at sende stadionbyggeriet i udbud var ved at smuldre. Det ville være ensbetydende med, at Lyngby Boldklubs ejere, Friends of Lyngby, ville trække stikket og dermed i praksis trække tæppet væk under elitefodbold i klubben.

Torsdag aften besluttede et bredt flertal i Lyngby-Taarbæks kommunalbestyrelse at arbejde videre på et udbud. I de kommende måneder skal forvaltningen således strikke et udbudsmateriale sammen, så det kan endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen i juni.

Til delvis fryd for Lyngby-direktøe Andreas Byder:

- Vi havde håbet, at det skulle endeligt vedtages i dag.

- Men nu lyder det som om, at der ikke er nogen vej tilbage. Så jeg er halvglad.

- Vi tager det som en halv-glædens dag og drikker et halvt glas champagne.

- Der er lang vej endnu, og nu skal vi lige læse det foreløbige materiale igennem.

- Men hensigten er vel rigtig?

- Ja, hensigten er rigtig, siger Andreas Byder til Ekstra Bladet.

I det foreløbige materiale skal Lyngby stadion ombygges til et lukket stadion, og der er mulighed for at bygge både bolig og erhverv i tilknytning til det.

Det lyder fint for Andreas Byder, der har flere konkrete planer på tegnebrættet:

- Det vigtigste for os er, at det er en samlet plan for stadion og boligerne bagved. Det ligger os på sinde at få akademiboliger, og der skal være en case, så man kan finansiere istandsættelsen af stadion, der både er gammelt og snart ikke lever op til nogen krav.

- Vi skal nu dykke ned i materialet. Det er første gang, vi ser udbudsbetingelserne, og derfor skal vi på den korte bane danne os et overblik og se, hvad mulighederne er, siger Andreas Byder.