Lyngby fyrer træner Christian Nielsen

Christian Nielsen må holde jul som arbejdsløs. Det står klart, efter at Lyngby mandag valgte at fyre ham som cheftræner. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Fyringen kommer efter længere tid dårlige resultater og en placering sidst i Superligaen. Det var det, der fik klubbens ledelse og ejere til at reagere, fortæller klubbens administrerende direktør, Andreas Byder.

- Isoleret er det ikke en katastrofe for os at overvintre som nummer 12, men virkeligheden er jo desværre, at holdet i hele 2020 blot har vundet to kampe og ved flere lejligheder har været alt for langt fra der, hvor vi ønsker at være rent pointmæssigt, spillemæssigt og ikke mindst strategisk.

- Derudover har vi også haft samarbejdsudfordringer i den sportslige afdeling, som gør, vi er nødt at agere på flere fronter, siger Andreas Byder, der dog ikke uddyber 'samarbejdsudfordringerne'.

Carit Falch overtager nu permanent trænergerningen i Lyngby. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Christian Nielsen har ikke stået på sidelinjen siden midten af november, efter at han ved et uheld på træningsbanen pådrog sig en hjernerystelse. I hans sted har Carit Falch overtaget tøjlerne - det gør han nu permanent.

- Carit har stået i spidsen for holdet i en vanskelig tid, men har på ganske kort tid vundet hele husets tillid. Han har fået vores Lyngby-udtryk tilbage på banen og har givet spillerne troen på, at overlevelse er mulig, uden vi går på kompromis med klubbens identitet og spillestil.

- Han har desuden et rigtig godt blik for, hvem af de unge på akademiet som kan bidrage på førsteholdet både nu og i fremtiden, og derfor synes vi, at Carit på flere områder er den rigtige cheftræner for Lyngby Boldklub ny, siger Andreas Byder.

Klubben oplyser i samme åndedrag, at sportschef Birger Jørgensen skifter til en anden stilling i klubben. Opgaverne som sportschef bliver fremover varetaget af talentchef Nicas Kjeldsen og Andreas Byder i fællesskab.

Lyngby ligger nummer 12 i Superligaen med blot fire point for 13 kampe.

