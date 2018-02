Lyngby-håbet lever: Investorer tæt på at redde klubben

Superligaklubben Lyngby Boldklub ser i 11. time ud til at undgå en truende konkurs.

En gruppe af lokale investorer er tæt på at kunne sikre en redning af klubben.

Det oplyser advokat Lars Borring, der er talsmand for investorerne, til TV2 Sport torsdag aften efter forhandlinger med klubben.

- Vi har for så vidt nok til, at vi kan redde klubben lige her og nu, men vi er nødt til at se på en mere langsigtet løsning, så spillerne ikke kun får løn i en måned, men også får resten af sæsonen ud. Og så vi har god tid til at planlægge, hvordan klubben bliver en fornuftig forretning, siger Lars Borring.

- Derfor mangler vi lige nu de sidste fire-fem-seks millioner kroner, og vi arbejder ret hårdt på at skaffe dem, oplyser han til TV2 Sport.

Torsdag aften har klubben forhandlet med en stor investor, som kunne have været tungen på vægtskålen.

Men vedkommende valgte ikke at bidrage med helt så meget som håbet, og blandt andet derfor hænger den langsigtede plan fortsat og svæver i det uvisse.

- Alle investorerne er interesserede i at komme i mål med det langsigtede projekt, men spørgsmålet er, hvor meget de vil satse på det. Ud fra de samtaler, vi har haft, så ser det fornuftigt ud, men om det så er fornuftigt nok, til at man vil lægge de sidste millioner, det er spørgsmålet, siger Lars Borring.

To engelske fodboldklubber samt en investorgruppe med fokus på fast ejendom er også nævnt som potentielle købere, men TV2 Sport erfarer, at investorgruppen ikke længere er i betragtning.

Derfor er de lokale pengemænd ifølge TV2 Sport nu bedste bud på at sikre klubbens overlevelse. Men tiden er ved at løbe ud.

Spillerne har ikke fået løn for januar og er derfor i deres gode ret til frit at forlade klubben. Den mulighed har fire spillere allerede benyttet sig af.

Klubben har sat fredag aften som deadline til at finde en løsning.

Spillerne vil ifølge TV2 Sports oplysninger blive orienteret om status på forhandlingerne fredag formiddag kvart i ti.

