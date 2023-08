Lyngby i stort salg af Lucas Hey: Her er prisen

Lucas Hey bytter snart Lyngby Boldklub ud med Superligaens førerhold fra FC Nordsjælland, der henter ham for et større millionbeløb

Så kan de ikke holde på ham længere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger køber FC Nordsjælland nemlig Lyngbys store forsvarsguldfugl Lucas Hey.

Og meget tyder på, at han allerede bliver præsenteret i den rivaliserende Farum-klub i løbet af næste uge, når de sidste detaljer er faldet på plads, og den endelige underskrift er sat.

Det er uden tvivl et stort tab for de kongeblå, men samtidig kan de lune sig ved, at de indkasserer millioner for at sælge den 20-årige U21-landsholdsspiller videre med et bare et år tilbage af kontrakten.

Ekstra Bladet erfarer, at FC Nordsjælland betaler på den gode side af 10 millioner kroner for at få Lucas Hey nu, ligesom Lyngby sikrer sig en videresalgsklausul.

Oveni kommer en række realistiske bonusser, der som minimum kan få den samlede sum op i niveauet 15 millioner kroner og dermed med afstand blive det største Lyngby-salg til en anden dansk klub.

Tidligere torsdag kunne Tipsbladet som de første berette, at forsvarsspilleren var tæt på at lande en endelig aftale med FCN, ligesom han var enig med klubben om sine personlige betingelser.

Foto: Jens Dresling

Vildt transferspil

Lucas Hey har det meste af sommeren været særdeles transfervarm, og han har taget store skridt i Lyngby.

Flammerne blussede især op i midten af juni, hvor Ekstra Bladet kunne fortælle, at FC Nordsjælland og FC Midtjylland kæmpede en indædt kamp om hans gunst, efter at AGF havde trukket sig fra spillet.

Midtjyderne strakte sig ellers langt i forhandlingerne med Lyngby, men efter at have afleveret deres sidste udspil ser det altså ud til, at nordsjællænderne står tilbage som vindere.

Sidste sæson har været Lucas Heys helt store gennembrud, der også har bragt ham ind på Golden Boy-listen blandt de 100 største talenter i Europa.

Hans sidste kamp for Lyngby bliver med stor sandsynlighed mod FC Midtjylland på søndag.